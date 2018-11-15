Вице-президент РФС: «Россия будет играть с Германией только на победу»

Вице-президент РФС Сергей Анохин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных Германии и России.

«Наша сборная сейчас на подъеме, и сезон для нее получается просто феерическим. Конечно, с немцами мы будем играть только на победу. Других ожиданий от этого матча нет. Мы не боимся сильных соперников, статус оппонента не меняет наших задач», – считает Анохин.

Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.