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    Вице-президент РФС: «Россия будет играть с Германией только на победу»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных Германии и России.

    «Наша сборная сейчас на подъеме, и сезон для нее получается просто феерическим. Конечно, с немцами мы будем играть только на победу. Других ожиданий от этого матча нет. Мы не боимся сильных соперников, статус оппонента не меняет наших задач», – считает Анохин.

    Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Известия»

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    15.11.2018 09:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 ноября 2018, 14:34

      На чью победу? Хотя, если честно, то немцы весь сезон проводят "не в своей тарелке".

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 15 ноября 2018, 14:09

      В открытый футбол с немцами играть нельзя ,получим штук пять.Странно что чиновник не хрена не понимает в футболе,хотя в чём наши чиновники хоть что то понимают?

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 15 ноября 2018, 11:25

      Будем посмотреть! Не выиграют в отставку........чиновник такого ранга не должен пустословить........

      1
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      Рейтинг: +1834

      gor77 15 ноября 2018, 10:19

      После таких слов, всегда есть желание увидеть как чиновники будут играть на победу! )))))))))
      Молодец! ))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +246

      RLoko 15 ноября 2018, 10:12

      Надо всегда играть на победу иначе зачем играть.

      1
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