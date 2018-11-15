«Челси» и «Эвертон» заинтересованы в форварде «Вест Хэма» Арнаутовиче

Даниэль Арнаутович, брат и агент нападающего «Вест Хэма» Марко Арнаутовича, рассказал о дальнейшей судьбе форварда.

«Марко не хочет уходить, но сейчас в его карьере настал тот самый момент, когда надо сделать шаг вперед и попытаться что-то выиграть. Может, даже Лигу чемпионов.

Скажу, что в нем заинтересованы многие клубы АПЛ. Например, «Челси» и «Эвертон». Или почему бы Марко не вернуться в Серию А?

Такие, как он, должны бороться не за выживание, а за место в еврокубках», – сказал агент.

В текущем сезоне Арнаутович провел 10 матчей в Премьер-лиге, забив в них пять голов и сделав одну результативную передачу.