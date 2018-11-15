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    «Челси» и «Эвертон» заинтересованы в форварде «Вест Хэма» Арнаутовиче

    Даниэль Арнаутович, брат и агент нападающего «Вест Хэма» Марко Арнаутовича, рассказал о дальнейшей судьбе форварда.

    «Марко не хочет уходить, но сейчас в его карьере настал тот самый момент, когда надо сделать шаг вперед и попытаться что-то выиграть. Может, даже Лигу чемпионов.

    Скажу, что в нем заинтересованы многие клубы АПЛ. Например, «Челси» и «Эвертон». Или почему бы Марко не вернуться в Серию А?

    Такие, как он, должны бороться не за выживание, а за место в еврокубках», – сказал агент.

    В текущем сезоне Арнаутович провел 10 матчей в Премьер-лиге, забив в них пять голов и сделав одну результативную передачу.

    Источник: Gianlucadimarzio.com

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    15.11.2018 07:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +258

      жеха87 15 ноября 2018, 09:35

      Когдато его Интер брал и все кричали новый Ибра! С тех пор поскитался по командам!

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      Рейтинг: +98

      Spaunn7 15 ноября 2018, 08:30

      Игрок не плох но для Челси он медленный . В серию А

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