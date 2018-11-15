Влашич: «Говорят, что я Спанч Боб! Потому что я немного квадратный»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, кто создает положительную атмосферу в раздевалке команды после ухода Василия Березуцкого.

– Раньше атмосферу в ЦСКА создавал Вася Березуцкий. А кто теперь?

– У нас веселая атмосфера, хотя нет одного заводилы. В раздевалке всегда есть те, кто шутит и кто сидит серьезный.

– Вы подсмеиваетесь над Родриго Бекао, мол, он скрывает свой реальный возраст. Как реагирует бразилец?

– Шутит в ответ. Он не обижается на приколы ни про возраст, ни про внешность. Вообще, шутить над ним не так уж просто – он знает только португальский. Я говорю на английском, добавляю немного жестов – Родриго понимает. Кстати, он пытается говорить на русском, но пока знает всего одно слово: эта-та-та. Что-то такое. Я не знаю, что это значит.

– А про вас как шутят в команде?

– Говорят, что я Спанч Боб!

– Почему?

– Ну, потому что я немного квадратный (смеется).