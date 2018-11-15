Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Влашич: «Говорят, что я Спанч Боб! Потому что я немного квадратный»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, кто создает положительную атмосферу в раздевалке команды после ухода Василия Березуцкого.

    – Раньше атмосферу в ЦСКА создавал Вася Березуцкий. А кто теперь?

    – У нас веселая атмосфера, хотя нет одного заводилы. В раздевалке всегда есть те, кто шутит и кто сидит серьезный.

    – Вы подсмеиваетесь над Родриго Бекао, мол, он скрывает свой реальный возраст. Как реагирует бразилец?

    – Шутит в ответ. Он не обижается на приколы ни про возраст, ни про внешность. Вообще, шутить над ним не так уж просто – он знает только португальский. Я говорю на английском, добавляю немного жестов – Родриго понимает. Кстати, он пытается говорить на русском, но пока знает всего одно слово: эта-та-та. Что-то такое. Я не знаю, что это значит.

    – А про вас как шутят в команде?

    – Говорят, что я Спанч Боб!

    – Почему?

    – Ну, потому что я немного квадратный (смеется).

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2018 07:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7774

      mihail200606 15 ноября 2018, 08:54

      Вот кто реально квадратный это Шакири.. Особенно когда вживую видишь..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 