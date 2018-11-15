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    Бабаев: «Головин – боец. Уверен, он продолжит играть в Европе»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансфере полузащитника Александра Головина в «Монако».

    – Конечно, тяжело начинать европейскую карьеру с такой ситуации [в турнирной таблице – прим. «Бомбардира»]. Но, как говорится, что не убивает, делает нас сильнее. Это очень серьезная для Саши закалка. Надеюсь, он вместе с одноклубниками скоро выйдет из непростого положения.

    – То есть назад в ЦСКА не просится?

    – Нет, нет. Он боец! Я бы сильно удивился, если бы Саша так себя повел. Достаточно посмотреть на его карьеру – где начинал, откуда приехал. Его невзгодами не напугаешь. Головин – не тепличный футболист, который привык к зоне максимального комфорта. Он сам всего добивался с детских лет. Просто сейчас наступило очередное испытание, которое, уверен, он преодолеет.

    – И все-таки не исключаете варианта, что зимой ЦСКА может арендовать Головина у «Монако»?

    – Понимаю, что многие привыкли к нашему «ходу конем». Но в данном случае я почти уверен, что такой сценарий практически невозможен. Убежден, что Саша хочет продолжить играть в Европе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2018 01:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 ноября 2018, 10:37

      Ну в Монако не заиграл, в Ливерпуле заиграет!

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