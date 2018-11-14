Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Азар не планирует уходить из «Челси» зимой

    Полузащитник «Челси» Эден Азар ответил на вопрос о своем будущем и об игре в лондонском клубе.

    О своем будущем

    Сейчас я думаю только о «Челси». Турниры продлятся еще семь или восемь месяцев, после этого я подумаю о будущем.

    О философии Сарри

    У тренера та же футбольная философия, что и у меня. Он всегда думает о мяче. Он думает о футболе так же, как и мы, игроки, думаем о нем.

    О стиле игры «Челси»

    Если вы посмотрите, как играет «Наполи», то это все благодаря Сарри. Его стиль ощущается в «Челси», у него есть игроки, которые подходят под эту систему. Так что мы все счастливы, мы играем в футбол.

    В летнее трансферное окно сообщалось об интересе «Реала» к футболисту. Также говорилось о возможном обмене нападающего Гарета Бэйла на Азара.

    Источник: Sporza

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2018 23:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 11:31

      Челси претендует на чемпионское звание в АПЛ и уходить сейчас ему было бы глупо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 15 ноября 2018, 00:10

      бла бла бла

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 