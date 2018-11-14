Азар не планирует уходить из «Челси» зимой

Полузащитник «Челси» Эден Азар ответил на вопрос о своем будущем и об игре в лондонском клубе.

О своем будущем

Сейчас я думаю только о «Челси». Турниры продлятся еще семь или восемь месяцев, после этого я подумаю о будущем.

О философии Сарри

У тренера та же футбольная философия, что и у меня. Он всегда думает о мяче. Он думает о футболе так же, как и мы, игроки, думаем о нем.

О стиле игры «Челси»

Если вы посмотрите, как играет «Наполи», то это все благодаря Сарри. Его стиль ощущается в «Челси», у него есть игроки, которые подходят под эту систему. Так что мы все счастливы, мы играем в футбол.

В летнее трансферное окно сообщалось об интересе «Реала» к футболисту. Также говорилось о возможном обмене нападающего Гарета Бэйла на Азара.