Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Реал» готов обменять Бэйла на Азара с доплатой

    «Реал» готов расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом ради приобретения у «Челси» Эдена Азара.

    Мадридский клуб рассматривает возможность включения валлийца в сделку по бельгийцу, доплатив при этом некоторую сумму. Сам Азар хочет перебраться в «Реал».

    Мадридцы могли купить хавбека еще летом, но президент клуба Флорентино Перес не позвонил в Лондон в назначенный срок – в апреле, как того просила директор «Челси» Марина Грановская.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2018 13:43
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 16 октября 2018, 20:29

      Бэйла могут себе оставить. И пусть лямов 300 дают, только тогда думать на продажей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha > Shotlandets86 17 октября 2018, 19:30

      200 лямов хватит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Berikosha 17 октября 2018, 22:24

      200 с лишним ПСЖ отдал за Неймара два года назад, Азар стоит дороже.

      Хотят Эдена, пусть платят очень большую сумму.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 16 октября 2018, 18:24

      Хороший ход мысли. Еще денег дайте придачу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 16 октября 2018, 18:03

      Вообщем Бэйла в трейд-ин сдают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:42

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://urladda.com/nefedov

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 16 октября 2018, 15:20

      Реал может подписать контракт с Азаром и без Бейла, бабки на это у них есть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11