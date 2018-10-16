«Реал» готов обменять Бэйла на Азара с доплатой

«Реал» готов расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом ради приобретения у «Челси» Эдена Азара.

Мадридский клуб рассматривает возможность включения валлийца в сделку по бельгийцу, доплатив при этом некоторую сумму. Сам Азар хочет перебраться в «Реал».

Мадридцы могли купить хавбека еще летом, но президент клуба Флорентино Перес не позвонил в Лондон в назначенный срок – в апреле, как того просила директор «Челси» Марина Грановская.