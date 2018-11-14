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    Павлюченко: «Глушаков хочет доказать болельщикам, что любит «Спартак»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о ситуации с полузащитнком Денисом Глушаковым. Болельщики клуба критикуют футблиста.

    «Я разговаривал с Денисом лично. У него непростая ситуация, как говорится, от любви до ненависти один шаг.

    Нужно не обращать внимание на все, что происходит вокруг. Если Денис забьет три-четыре победных гола, принесет очки команде, как он делал в чемпионском сезоне, болельщики опять полюбят его.

    Смотрю игры «Спартака», Глушакова освистывают, кричат ему, чтобы он уходил. Денис ведет себя правильно, не обращает на это внимание, а играет и старается, хочет доказать болельщикам, что он любит «Спартак», хочет, чтобы команда выступала успешно.

    Другого выхода здесь нет, только своей игрой он может доказать им свою важность для команды. Денис переживает. Он человек – все читает, видит... Мне тоже свистели с трибун, это нормальная ситуация, все тебя любить не будут. Помню, были даже стычки, чуть до драки дело не дошло, когда проигрывали.

    Трудно сказать, пойдет на пользу в отношениях зимний перерыв или нет. У спартаковских болельщиков серьезный настрой», – сказал Павлюченко.

    Источник: «Р-спорт»

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    14.11.2018 23:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 16 ноября 2018, 11:00

      Какие же вы тупые, кумиры, прямо обидно. Глушаков уже всё всем доказал. И если он забьет какой-то важный гол - и даже не один - он не перестане быть крысой.

      0
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 15 ноября 2018, 15:53

      чтобы болельщики к нему нормально относились,нужна самая малость-просто уйти из Спартака,забрав свою шайку-лейку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 11:28

      То что он так и не показал своей чемпионской игры - это факт. Сможет ли доказать что любит Спартак - большое сомнение.

      2
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      Рейтинг: +135

      Djebrael 15 ноября 2018, 10:14

      Очень сомневаюсь.....смотря но поведение Глушака....

      7
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 15 ноября 2018, 06:17

      Хрен он любит, а не Спартак!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 ноября 2018, 05:16

      Глушаков любит не Спартак, а самого себя в Спартаке

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 ноября 2018, 05:13

      Как-то не очень получается.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:47

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ

      0
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 15 ноября 2018, 01:40

      Рома мы все тебя увожаем но тут ты не прав

      1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 15 ноября 2018, 00:41

      xD)

      0
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