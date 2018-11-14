Павлюченко: «Глушаков хочет доказать болельщикам, что любит «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о ситуации с полузащитнком Денисом Глушаковым. Болельщики клуба критикуют футблиста.

«Я разговаривал с Денисом лично. У него непростая ситуация, как говорится, от любви до ненависти один шаг.

Нужно не обращать внимание на все, что происходит вокруг. Если Денис забьет три-четыре победных гола, принесет очки команде, как он делал в чемпионском сезоне, болельщики опять полюбят его.

Смотрю игры «Спартака», Глушакова освистывают, кричат ему, чтобы он уходил. Денис ведет себя правильно, не обращает на это внимание, а играет и старается, хочет доказать болельщикам, что он любит «Спартак», хочет, чтобы команда выступала успешно.

Другого выхода здесь нет, только своей игрой он может доказать им свою важность для команды. Денис переживает. Он человек – все читает, видит... Мне тоже свистели с трибун, это нормальная ситуация, все тебя любить не будут. Помню, были даже стычки, чуть до драки дело не дошло, когда проигрывали.

Трудно сказать, пойдет на пользу в отношениях зимний перерыв или нет. У спартаковских болельщиков серьезный настрой», – сказал Павлюченко.