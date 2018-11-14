Джеррард назвал «чистым невезением» падение в матче с «Челси» в 2014 году. Игрок тогда поскользнулся, его команда пропустила гол

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал об эпизоде, который произошел в апреле 2014 года в матче АПЛ против «Челси» (0:2). Тогда «Ливерпуль» мог досрочно оформить чемпионство за два тура до конца чемпионата.

Джеррард поскользнулся в одном из эпизодов того матча, после чего его команда пропустила первый гол. По итогам сезона чемпионом стал «Манчестер Сити».

twit text — Chad (@ChelseaChadder) 27 апреля 2018 г.

Джеррард рассказал об этом эпизоде в рамках промо-кампании к биографическому фильму о себе.

«То, что произошло – это чистое невезение. Это не оправдание.

Когда вы работаете над книгой или снимаете документальный фильм (в особенности с людьми, которые выигрывали «Оскар»), нужно быть настолько открытым, насколько это возможно», – сказал Джеррард.

Завтра, 15 ноября, документальный фильм о Джерраде Make Us Dream выйдет в прокат в Великобритании.