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    Джеррард назвал «чистым невезением» падение в матче с «Челси» в 2014 году. Игрок тогда поскользнулся, его команда пропустила гол

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал об эпизоде, который произошел в апреле 2014 года в матче АПЛ против «Челси» (0:2). Тогда «Ливерпуль» мог досрочно оформить чемпионство за два тура до конца чемпионата.

    Джеррард поскользнулся в одном из эпизодов того матча, после чего его команда пропустила первый гол. По итогам сезона чемпионом стал «Манчестер Сити».

    Джеррард рассказал об этом эпизоде в рамках промо-кампании к биографическому фильму о себе.

    «То, что произошло – это чистое невезение. Это не оправдание.

    Когда вы работаете над книгой или снимаете документальный фильм (в особенности с людьми, которые выигрывали «Оскар»), нужно быть настолько открытым, насколько это возможно», – сказал Джеррард.

    Завтра, 15 ноября, документальный фильм о Джерраде Make Us Dream выйдет в прокат в Великобритании.

    Источник: Daily Mail

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    14.11.2018 19:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +550

      El_Chori 15 ноября 2018, 10:38

      Да причем тут Стиви? Кто отдаёт поперечные передачи в защите? Этому еще в ДЮСШ учат, грубейшая ошибка.

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 15 ноября 2018, 10:33

      Вместе с тем надо отметить слишком сильный и неудобный "пас" Мамаду Сахо. А поскользнулся Стивен уже после того как мяч не смог остановить...

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      Рейтинг: +12484

      DeStar 14 ноября 2018, 20:34

      лень лазать, но не этот матч был решающим. Это был 36 тур АПЛ. еще было 2 тура впереди а сити был с мизерным отрывом сзади, 1-3 очка. и досрочно в этом матче ничего бы не оформили.. Или я не прав , кто помнит? По итогу сити на 2 очка обогнал ливерпуль вроде, по результатм 38 туров.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 14 ноября 2018, 21:42

      Да в конце слились ,но это поражение как бы сказать толкнуло что ли их на эта ,а Сити понял что можно вытащить титул )) одним слово Слились

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      Рейтинг: +12484

      DeStar > Football06 14 ноября 2018, 23:15

      ну да.. но решающим не было, вроде бы в последнем туре ливерпуль играл с кристалом ..или с кем.. и им нужна была победа с очень крупным счетом, типа 8-0 для лучшей разницы )) вели 3-0 вроде, а сыграли 3-3 и до свидули) . Если не ошибаюсь опять-таки)

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 15 ноября 2018, 07:47

      Не знаю если честно,стоит посмотреть)) но помню тот год ,Суарес Коут блистали , классная команда была

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > DeStar 15 ноября 2018, 10:31

      Победа над Кристалом ничего не дала бы, только если бы МанСити не выиграли у Эвертона (3:2 там, тоже на тоненького). Но итоговая разница после 38 туров у Ливерпуля +51, у МанСити +65. Так что даже 8:0 маловато было бы.
      Последние туры Ливерпуля:
      36-й. Челси 0:2 (д)
      37-й. Кристал Пэлас 3:3 (г)
      38-й. Ньюкасл 2:1.
      Последние туры МанСити:
      36-й. Кристал Пэлас 2:0 (г).
      37-й. Эвертон 3:2 (г).
      38-й. Вест Хэм 2:0 (д).

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      Рейтинг: +550

      El_Chori > DeStar 15 ноября 2018, 10:41

      Мне почему-то помнится, что был еще более решающий матч, с более слабым соперником, который Ливерпуль откровенно слил. Стадион тогда уже готовился как будто бы. Такие воспоминания почему-то

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      Рейтинг: +12484

      DeStar > Football06 15 ноября 2018, 11:16

      а мне тогда нравился стерлинг и старидж)

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > DeStar 17 ноября 2018, 22:05

      ты прав!

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