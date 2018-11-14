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    «Атлетико» готов сделать Облака самым высокооплачиваемым вратарем в мире

    Руководство «Атлетико» продолжает переговоры о продлении контракта с голкипером Яном Облаком.

    По информации Marca, мадридский клуб видит в словенце ключевого футболиста команды на ближайшие годы и готов сделать его самым высокооплачиваемым вратарем в мире. При этом стороны пока не могут прийти к договоренности по новому соглашению.

    Текущий договор 25-летнего игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года.

    Ранее сообщалось, что Облак хочет покинуть мадридцев в зимнее трансферное окно из-за того, что клуб не предлагает ему новый контракт.

    Источник: Marca

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    14.11.2018 17:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2438

      Maxi_7 14 ноября 2018, 20:08

      Все по делу - лучшему вратарю лучшее предложение.

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      Рейтинг: +162

      Эльф Крови 14 ноября 2018, 17:50

      Кроме Баварии он сейчас никому и не нужен, только там кошмар твориться с Нойером, да в принципе и в МЮ можно, у испанца статистика кошмарная 3 удара в створ = 1 гол

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