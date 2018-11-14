«Атлетико» готов сделать Облака самым высокооплачиваемым вратарем в мире

Руководство «Атлетико» продолжает переговоры о продлении контракта с голкипером Яном Облаком.

По информации Marca, мадридский клуб видит в словенце ключевого футболиста команды на ближайшие годы и готов сделать его самым высокооплачиваемым вратарем в мире. При этом стороны пока не могут прийти к договоренности по новому соглашению.

Текущий договор 25-летнего игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Облак хочет покинуть мадридцев в зимнее трансферное окно из-за того, что клуб не предлагает ему новый контракт.