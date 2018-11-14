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    Быстров: «Кононов слишком мягкий? Не сказал бы. Я же видел, как он орет на игроков»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением об экс-тренере южан Олеге Кононове, который на этой неделе возглавил «Спартак».

    – Кононов – хороший тренер, с которым интересно работать. Есть свои задумки, которые намного тяжелее было реализовать в «Краснодаре». Если в «Спартаке» ему дадут карт-бланш, он попробует выстроить то, что ему нравится и что станет приносить результат.

    – Многие считают Кононова слишком мягким. А вы?

    – Не сказал бы. Я же видел его и когда он орет на игроков. Поэтому для меня Олег Георгиевич не был таким уж интеллигентным (смеется).

    – Реально способен повысить голос?

    – Бывало, когда его доводили.

    – Какой Кононов в общении с коллективом в целом?

    – Как обычный тренер. Насколько ему нужно, настолько и сближается с футболистами.

    – Тренеры делятся на мотиваторов и тактиков. Кононов – это...

    – Однозначно тактик! У нас постоянно проходили теоретические занятия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2018 17:12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:49

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      -1
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 14 ноября 2018, 20:50

      Ор- критерий мягкости,ну-ну...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 ноября 2018, 19:28

      конечно 2-3 игры ничего могут результата и не дать под его началом работы это становление и лечение команды но кажется дело у него пойдёт только не мешать ему

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 18:58

      Трудно говорить сейчас что либо о нем ,процесс еще не запущен.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 ноября 2018, 18:22

      Как бы в Спартаке голос не сорвал.
      Там есть некоторые индивидумы, на которых не орать просто не возможно.

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары > sssrspartak 14 ноября 2018, 22:32

      Ногами и по лицу.
      И не однократно.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 ноября 2018, 18:15

      Главное он Российский тренер -- пусть работает -- время покажет !!!

      6
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 ноября 2018, 17:54

      ниче, материться научат)))

      4
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      Рейтинг: +38

      Space001 14 ноября 2018, 17:40

      ну и хорошо

      1
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 14 ноября 2018, 17:21

      Нет в России тактиков. Значит - ни рыба ни мясо... ЧТД.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > momwig_ 14 ноября 2018, 17:32

      А Бердыев,Гончаренко да и тот же Черчесов.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > александр п 14 ноября 2018, 17:51

      Ага, особенно последний)))

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > С-Пб on-line 14 ноября 2018, 18:56

      Он выжал с нашей сборной всё что можно на ЧМ,именно благодаря правильной тактике.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > александр п 15 ноября 2018, 09:23

      О да, бесспорно!)

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      Рейтинг: +3545

      momwig_ > александр п 15 ноября 2018, 10:50

      Кому и кобыла - невеста... ©
      Уже множество игроков и несколько тренеров разного калибра, успевших поработать там и тут, заявляли, что тактики тут нет. Это не значит, что её нет в принципе. Это значит, что не она оказывает решающее влияние на игру и результаты. Поставить автобус - это не тактика. Схему нарисовать - тоже.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > momwig_ 15 ноября 2018, 13:34

      Поставить автобус ,это то же тактика,пусть и примитивная.Тактика это принципы коллективного взаимодействия игроков и ничего больше.Черчесов использовал умение Акинфеева делать передачи ногами на большое расстояние и способность Дзюбы цепляться за эти мячи.Арабы просто не успевали вернуться и в их обороне постоянно возникали свободные зоны.Чем не тактика?

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