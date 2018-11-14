Быстров: «Кононов слишком мягкий? Не сказал бы. Я же видел, как он орет на игроков»

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Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением об экс-тренере южан Олеге Кононове, который на этой неделе возглавил «Спартак».
– Кононов – хороший тренер, с которым интересно работать. Есть свои задумки, которые намного тяжелее было реализовать в «Краснодаре». Если в «Спартаке» ему дадут карт-бланш, он попробует выстроить то, что ему нравится и что станет приносить результат.
– Многие считают Кононова слишком мягким. А вы?
– Не сказал бы. Я же видел его и когда он орет на игроков. Поэтому для меня Олег Георгиевич не был таким уж интеллигентным (смеется).
– Реально способен повысить голос?
– Бывало, когда его доводили.
– Какой Кононов в общении с коллективом в целом?
– Как обычный тренер. Насколько ему нужно, настолько и сближается с футболистами.
– Тренеры делятся на мотиваторов и тактиков. Кононов – это...
– Однозначно тактик! У нас постоянно проходили теоретические занятия.