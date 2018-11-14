«Ливерпуль» готов заплатить «Барселоне» почти 100 миллионов за Дембеле

Хороший тренер всегда раскроет игрока, если он талант! Видимо Вальверде не такой, раз столько молодых талантливых игроков Барсы либо просиживают лавку, либо где нибудь в аренде! Барсе однозначно нужен Клопп!)
«Ливерпуль» намерен в зимнее трансферное окно приобрести нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле.
Английский клуб предлагает за француза 97,5 миллиона евро. Это рекордная сумма для мерсисайдцев.
Футболист перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за 115 миллионов евро.
В этом сезоне Дембеле провел 15 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.