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    «Ливерпуль» готов заплатить «Барселоне» почти 100 миллионов за Дембеле

    «Ливерпуль» намерен в зимнее трансферное окно приобрести нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле.

    Английский клуб предлагает за француза 97,5 миллиона евро. Это рекордная сумма для мерсисайдцев.

    Футболист перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за 115 миллионов евро.

    В этом сезоне Дембеле провел 15 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: The Sun

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    14.11.2018 14:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1387

      Fin035 14 ноября 2018, 17:17

      Хороший тренер всегда раскроет игрока, если он талант! Видимо Вальверде не такой, раз столько молодых талантливых игроков Барсы либо просиживают лавку, либо где нибудь в аренде! Барсе однозначно нужен Клопп!)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 ноября 2018, 16:36

      Ливеру он подошёл бы, но и в Барсе он ещё своё слово скажет. Будут больше давать играть, будет большим футболистом.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 14 ноября 2018, 15:41

      The Sun. хххахахаххахаа !

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 14 ноября 2018, 15:15

      Думаю надо его отдавать. Больше никто не предложит. Ну если только ПСЖ согласится на какой ни буль обмен типа Неймар на Дембеле с доплатой.

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