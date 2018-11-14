«Ливерпуль» готов заплатить «Барселоне» почти 100 миллионов за Дембеле

«Ливерпуль» намерен в зимнее трансферное окно приобрести нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле.

Английский клуб предлагает за француза 97,5 миллиона евро. Это рекордная сумма для мерсисайдцев.

Футболист перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за 115 миллионов евро.

В этом сезоне Дембеле провел 15 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.