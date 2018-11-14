Тарасов поздравил Ари с вызовом в сборную России. Ранее хавбек выступал против натурализации

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил нападающего «Краснодара» Ари с его первым в карьере вызовом в сборную России.

Уроженец Бразилии в июле оформил российское гражданство, а в понедельник получил приглашение в национальную российскую команду.

«Поздравляю, брат», – написал Тарасов в комментариях под публикацией Ари.

Два года назад Тарасов высказывался против натурализации зарубежных футболистов. «Я против этих вещей. В сборной должны играть свои», – сказал тогда полузащитник.