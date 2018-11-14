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    Тарасов поздравил Ари с вызовом в сборную России. Ранее хавбек выступал против натурализации

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил нападающего «Краснодара» Ари с его первым в карьере вызовом в сборную России.

    Уроженец Бразилии в июле оформил российское гражданство, а в понедельник получил приглашение в национальную российскую команду.

    «Поздравляю, брат», – написал Тарасов в комментариях под публикацией Ари.

    Два года назад Тарасов высказывался против натурализации зарубежных футболистов. «Я против этих вещей. В сборной должны играть свои», – сказал тогда полузащитник.

    Источник: Инстаграм Ари

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    14.11.2018 14:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 14 ноября 2018, 16:22

      вот такой флюгер Тарасов ! Куда ветер дует-туда и Тарасов!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      бесёнок > САДЫЧОК 15 ноября 2018, 06:42

      такая же проститутка как и его женушка бывшая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 14 ноября 2018, 16:12

      Под зиму переобулся!!!))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      Эльф Крови 14 ноября 2018, 14:37

      Подлизался

      3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 14 ноября 2018, 14:26

      Ну просто красавчик)))

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