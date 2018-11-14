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    Влашич – о Махачкале: «Там очень депрессивно, и ощущение, будто два дня назад закончилась война»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о худшем поле, на котором ему довелось сыграть в РПЛ, и назвал наиболее поразивший его российский город.

    Хорват перешел в московский клуб из «Эвертона» на правах аренды этим летом.

    – Что по поводу худшего поля в России?

    – В Махачкале. О, нет-нет – в Оренбурге. Там искусственное поле.

    – Так в Уфе ведь тоже.

    – Да, но там намного лучше.

    – Какой город в России вас поразил больше всего?

    – Махачкала. Там так депрессивно – никогда такого не видел. Ощущение, что там два дня назад закончилась война.

    – В Хорватии такого нет?

    – Есть, конечно. В городах, которые пострадали от войны. Вуковар и Славония, которую атаковали сербы. Там до сих пор дыры от пуль в стенах.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2018 13:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 14 ноября 2018, 23:48

      Наверное ему отсутствие ночных клубов кажется депрессивным. Если, конечно, в Махачкале (там не был, не знаю) их тоже нет.

      1
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      Рейтинг: +1939

      lek! 14 ноября 2018, 18:15

      Тряпка , Моска вот где дипресия и серый город . Море , горы , зелень , мля он о чем говорит. ????

      1
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      Рейтинг: +1292

      каа 14 ноября 2018, 17:14

      Где он в Махачкале увидел депрессивность?... Это один из самых динамично развивающихся городов России... Единственный минус - пробки...пробки... и еще раз пробки..

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 14 ноября 2018, 16:59

      Почти прав

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 14 ноября 2018, 16:53

      там каждый день война

      1
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      Рейтинг: +1518

      Тазит 14 ноября 2018, 16:23

      Что вы знаете о войне?

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 ноября 2018, 15:23

      Это точно!!!

      -1
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