Влашич – о Махачкале: «Там очень депрессивно, и ощущение, будто два дня назад закончилась война»

Наверное ему отсутствие ночных клубов кажется депрессивным. Если, конечно, в Махачкале (там не был, не знаю) их тоже нет.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о худшем поле, на котором ему довелось сыграть в РПЛ, и назвал наиболее поразивший его российский город.
Хорват перешел в московский клуб из «Эвертона» на правах аренды этим летом.
– Что по поводу худшего поля в России?
– В Махачкале. О, нет-нет – в Оренбурге. Там искусственное поле.
– Так в Уфе ведь тоже.
– Да, но там намного лучше.
– Какой город в России вас поразил больше всего?
– Махачкала. Там так депрессивно – никогда такого не видел. Ощущение, что там два дня назад закончилась война.
– В Хорватии такого нет?
– Есть, конечно. В городах, которые пострадали от войны. Вуковар и Славония, которую атаковали сербы. Там до сих пор дыры от пуль в стенах.