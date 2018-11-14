Влашич – о Махачкале: «Там очень депрессивно, и ощущение, будто два дня назад закончилась война»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о худшем поле, на котором ему довелось сыграть в РПЛ, и назвал наиболее поразивший его российский город.

Хорват перешел в московский клуб из «Эвертона» на правах аренды этим летом.

– Что по поводу худшего поля в России?

– В Махачкале. О, нет-нет – в Оренбурге. Там искусственное поле.

– Так в Уфе ведь тоже.

– Да, но там намного лучше.

– Какой город в России вас поразил больше всего?

– Махачкала. Там так депрессивно – никогда такого не видел. Ощущение, что там два дня назад закончилась война.

– В Хорватии такого нет?

– Есть, конечно. В городах, которые пострадали от войны. Вуковар и Славония, которую атаковали сербы. Там до сих пор дыры от пуль в стенах.