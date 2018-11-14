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    Рамос возмущен, что «Реал» не защищает его от критики

    Капитан «Реала» Серхио Рамос недоволен действиями руководства клуба.

    Футболист возмущен, что мадридцы не делают ничего для его защиты от критики, обрушившейся на него в последнее время.

    Ранее болельщики «Реала» освистали защитника во время одного из матчей. Фанаты подозревают Рамоса в том, что он разлагает обстановку внутри команды.

    Проблемы «Реала» мы обсуждали в недавнем подкасте: как меняется испанский футбол, почему без Зидана и Роналду начался кризис и в чем ошибся Лопетеги.

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Tribalfootball

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    14.11.2018 13:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +966

      Харченко 14 ноября 2018, 18:19

      "Реал" делает то, что считает нужным.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      orzy 14 ноября 2018, 18:04

      Так было с Касилисем это Реал ты уже не нужен нужны новые игроки

      0
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      Рейтинг: +885

      kliker 14 ноября 2018, 14:28

      Как испортить сотням миллионов два финала ЛЧ подряд, один симуляцией с Квадрадо, второй, умышленным нанесением травмы Салаху, так он гомерически доволен, а как эти миллионы на него положили большой и толстый, так девочка плакает.

      3
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 14 ноября 2018, 13:59

      Да кому ты нужен кроме себя самого и своей семьи и незаменимых в спорте нет, да и вали в Юве, плакать не будем и в дерби обосрался по полной со своими привозами

      3
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      Рейтинг: +12484

      DeStar 14 ноября 2018, 13:45

      начинается походу как с роналду. Тот тоже был недоволен что клуб его не защищает.. теперь этот

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