Рамос возмущен, что «Реал» не защищает его от критики

"Реал" делает то, что считает нужным.
Капитан «Реала» Серхио Рамос недоволен действиями руководства клуба.
Футболист возмущен, что мадридцы не делают ничего для его защиты от критики, обрушившейся на него в последнее время.
Ранее болельщики «Реала» освистали защитника во время одного из матчей. Фанаты подозревают Рамоса в том, что он разлагает обстановку внутри команды.
Проблемы «Реала» мы обсуждали в недавнем подкасте: как меняется испанский футбол, почему без Зидана и Роналду начался кризис и в чем ошибся Лопетеги.
Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.