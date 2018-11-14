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    The Telegraph: Де Хеа не хочет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за плохих результатов команды

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отказывается продлевать текущий контракт.

    Такое решение испанца вызвано плохими результатами команды. При этом «Юнайтед» предлагает вратарю зарплату 275 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 14,3 миллиона в год), что сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

    Соглашение Де Хеа с «МЮ» рассчитано до июня 2019 года с опцией продления до 2020-го. Если голкипер окончательно откажется переподписывать договор, «Манчестер Юнайтед» готов продать его до истечения срока действующего контракта.

    После 12-ти туров «МЮ» располагается на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

    Что не так с «МЮ»? Почему все винят Моуриньо? Как там Погба? Слушайте в подкасте «Бомбардира»

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: The Telegraph

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    14.11.2018 13:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +142

      orzy 14 ноября 2018, 18:07

      Да жалко. Моурини Фелайни Янг Бревно из Эвертона выгнать и создать новую команду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 14 ноября 2018, 15:58

      Если бы не Де Хеа "Манчестер Юнайтед" уже давно боролся бы за выживание.

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 ноября 2018, 14:32

      Правильно и делает, Зидан свободен, а они терпят этого тренера, методы которого уже давно устарели!

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Павел Буре 14 ноября 2018, 17:12

      Бриллиантовые Слова

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 ноября 2018, 14:06

      а сам не виноват в таких результатах

      1
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