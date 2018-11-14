The Telegraph: Де Хеа не хочет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за плохих результатов команды

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отказывается продлевать текущий контракт.

Такое решение испанца вызвано плохими результатами команды. При этом «Юнайтед» предлагает вратарю зарплату 275 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 14,3 миллиона в год), что сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

Соглашение Де Хеа с «МЮ» рассчитано до июня 2019 года с опцией продления до 2020-го. Если голкипер окончательно откажется переподписывать договор, «Манчестер Юнайтед» готов продать его до истечения срока действующего контракта.

После 12-ти туров «МЮ» располагается на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

Что не так с «МЮ»? Почему все винят Моуриньо? Как там Погба? Слушайте в подкасте «Бомбардира»

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.