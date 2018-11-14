Влашич: «Неправда, что я хочу вернуться в «Эвертон». С моим менталитетом проще в России, чем в Англии»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что не имеет желания возвращаться в «Эвертон».

Армейцы арендовали хорвата у английского клуба этим летом до конца сезона-2018/19.

«Может ли что-то удержать меня в России? Если всe останется, как сейчас: тот же тренер, та же атмосфера в команде. Я счастлив здесь. Люди в России иногда говорят мне, что я хочу вернуться в «Эвертон», они уверены в таком моeм желании. Это неправда! Не знаю, что вы думаете, но о ЦСКА в Хорватии говорят как об очень сильной команде. Мне кажется, в России люди сами недооценивают ЦСКА.

С моим менталитетом проще в России, чем в Англии. Мы ментально ближе – язык, культура. В какой момент я это осознал? Шутки. Иногда я в Англии что-то говорил, а на меня смотрели с непониманием. Здесь я что-нибудь скажу, и все вокруг смеются. Если ты в Англии случайно въедешь в партнeра на тренировке, все сделают вид, что ничего не произошло. Случись тут – и все сразу: «Ой, мой друг, ты в порядке? Тебе не больно?» – сказал Влашич.