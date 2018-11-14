Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Влашич: «Неправда, что я хочу вернуться в «Эвертон». С моим менталитетом проще в России, чем в Англии»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что не имеет желания возвращаться в «Эвертон».

    Армейцы арендовали хорвата у английского клуба этим летом до конца сезона-2018/19.

    «Может ли что-то удержать меня в России? Если всe останется, как сейчас: тот же тренер, та же атмосфера в команде. Я счастлив здесь. Люди в России иногда говорят мне, что я хочу вернуться в «Эвертон», они уверены в таком моeм желании. Это неправда! Не знаю, что вы думаете, но о ЦСКА в Хорватии говорят как об очень сильной команде. Мне кажется, в России люди сами недооценивают ЦСКА.

    С моим менталитетом проще в России, чем в Англии. Мы ментально ближе – язык, культура. В какой момент я это осознал? Шутки. Иногда я в Англии что-то говорил, а на меня смотрели с непониманием. Здесь я что-нибудь скажу, и все вокруг смеются. Если ты в Англии случайно въедешь в партнeра на тренировке, все сделают вид, что ничего не произошло. Случись тут – и все сразу: «Ой, мой друг, ты в порядке? Тебе не больно?» – сказал Влашич.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2018 12:03
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 ноября 2018, 21:41

      Классический цугцванг:Каждая удачная игра разогревает алчность его британских хозяев,а плохо играть нельзя. Как с этим справится Гинер-не вполне понятно,но если он и его штаб сработают удачно,то это будет выдающаяся реализация комбинации.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      De_Frenki 14 ноября 2018, 19:50

      Давай Никола оставайся - будем творить историю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 14 ноября 2018, 18:09

      Вот где этнические пересечения идут) менталитет меж славянским народами даже спустя годы не пропадет)
      Было бы замечательно, если б остался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 ноября 2018, 17:05

      оставайся парень с нами,будешь нашим королем !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 14 ноября 2018, 16:12

      Умеют в конюшне футболистам создавать условия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 14 ноября 2018, 15:30

      Здесь хоть играет) А там - на скамейке, скорее всего, сидел бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 14 ноября 2018, 15:20

      Одно не пойму,кого Гинер не возьмёт,почти все раскрываются.Как ему это удаётся?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > александр п 14 ноября 2018, 16:45

      Ну это большой секрет. Одно скажу, на то он и Е.Гинер.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 14 ноября 2018, 17:11

      Просто очень умный ,собака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 ноября 2018, 13:54

      Все просто : в Эвертоне -лавка, а в ЦСКА основа и плюс все же немного схожесть языка. Как говорится: лучше здесь герой чем там с дырой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      acor94 14 ноября 2018, 13:38

      На его позиции в Эвертоне огромная конкуренция в лице игроков сборной U-21 Англии. Плюс более опытные игроки. Шансов там нет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > acor94 14 ноября 2018, 14:27

      Какие его годы,он ещё несколько лет будет прибавлять,так что не удивлюсь если в клуб покруче Эвертона рано или поздно уйдёт.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 14 ноября 2018, 13:37

      Оставайся с нами

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 