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    «Урал» пожелал здоровья диабетикам

    Пресс-служба «Урала» опубликовала видеоролик, который посвящен Всемирному дню борьбы с диабетом.

    «14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Сегодня 422 миллиона человек во всем мире страдают от этого заболевания. За один год около 2 миллионов человек умирает по причине диабета. Даже небольшие усилия смогут помочь избежать этого диагноза. Следите за собой и будьте здоровы!» – говорится в сообщении клуба.

    Источник: ФК «Урал»

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    14.11.2018 11:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 ноября 2018, 11:55

      За здоровьем надо следить раньше, чтобы потом не приходилось следить за приёмом лекарств...

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