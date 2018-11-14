«Урал» пожелал здоровья диабетикам

Пресс-служба «Урала» опубликовала видеоролик, который посвящен Всемирному дню борьбы с диабетом.

«14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Сегодня 422 миллиона человек во всем мире страдают от этого заболевания. За один год около 2 миллионов человек умирает по причине диабета. Даже небольшие усилия смогут помочь избежать этого диагноза. Следите за собой и будьте здоровы!» – говорится в сообщении клуба.