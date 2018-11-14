Влашич: «ЦСКА – команда бесстрашная, готовая биться с большими клубами»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, что его больше всего впечатлило после перехода в российский клуб.

– Что впечатлило вас больше всего, когда вы только приехали в ЦСКА?

– В моих предыдущих командах было так: если ты играешь против топ-соперника, то заранее знаешь – нам его не обыграть. А у нас команда бесстрашная. Пускай даже ты молод, но готов биться с большими клубами.

– За счет чего?

– Нельзя просто приехать на матч и быть уверенным в себе. Для этого нужно много работать. Тренер разговаривает со своими игроками. Гончаренко и перед «Реалом», и перед «Ромой», да перед любой игрой говорил: «Не бойтесь. Они хорошие игроки, но вы на одном уровне, хоть и молоды».

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