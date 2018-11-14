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    Влашич: «ЦСКА – команда бесстрашная, готовая биться с большими клубами»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, что его больше всего впечатлило после перехода в российский клуб.

    – Что впечатлило вас больше всего, когда вы только приехали в ЦСКА?

    – В моих предыдущих командах было так: если ты играешь против топ-соперника, то заранее знаешь – нам его не обыграть. А у нас команда бесстрашная. Пускай даже ты молод, но готов биться с большими клубами.

    – За счет чего?

    – Нельзя просто приехать на матч и быть уверенным в себе. Для этого нужно много работать. Тренер разговаривает со своими игроками. Гончаренко и перед «Реалом», и перед «Ромой», да перед любой игрой говорил: «Не бойтесь. Они хорошие игроки, но вы на одном уровне, хоть и молоды».

    Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше

    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2018 11:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1059

      mig28 14 ноября 2018, 12:00

      удивило, что после ухода ветеранов, цска выступает очень даже не дурно..
      молодёжь топит, да ещё и реал обыграли, может поэтому и бесстрашные - пока кровь молодая, горячая?!

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > mig28 14 ноября 2018, 18:17

      Главное чтобы опыта и уверенности набирались.

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      Рейтинг: +1059

      mig28 > Отчаянный Пердун 15 ноября 2018, 10:36

      главное не зазвездиться) если будут работать, то всё будет норм

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