Модрич – о четвертой победе «Реала» в ЛЧ: «В футболе нет невозможного. Особенно для «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич считает, что с приходом нового тренера команда способна переломить неудачный для себя сезон.

«Сейчас мы хотим прибавить, потому что начали сезон не очень хорошо. Но важно то, как мы его закончим. И мы будем много работать, чтобы стать лучше. Мы хотим преодолеть препятствия, с которыми эта команда сталкивается каждый год.

Надеемся выиграть трофеи из тех, за которые мы боремся, а прежде всего улучшить нашу игру. Я уверен, что с новым тренером нас ожидает хороший сезон, и мы намерены продолжать прибавлять.

Способен ли «Реал» в четвертый раз подряд завоевать главный трофей Лиги чемпионов? В футболе нет невозможного. Особенно для мадридского «Реала», мы показали это в трех последних сезонах, когда все думали, что это невозможно, а мы все равно выигрывали. Почему бы не сделать это в четвертый раз? Мы сделаем все для этого», – сказал Модрич.

33-летний Модрич перешел в «Реал» летом 2012 года из «Тоттенхэма» за 30 миллионов евро.

Проблемы «Реала» мы обсуждали в недавнем подкасте: как меняется испанский футбол, почему без Зидана и Роналду начался кризис и в чем ошибся Лопетеги.

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