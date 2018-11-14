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    Модрич – о четвертой победе «Реала» в ЛЧ: «В футболе нет невозможного. Особенно для «Реала»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич считает, что с приходом нового тренера команда способна переломить неудачный для себя сезон.

    «Сейчас мы хотим прибавить, потому что начали сезон не очень хорошо. Но важно то, как мы его закончим. И мы будем много работать, чтобы стать лучше. Мы хотим преодолеть препятствия, с которыми эта команда сталкивается каждый год.

    Надеемся выиграть трофеи из тех, за которые мы боремся, а прежде всего улучшить нашу игру. Я уверен, что с новым тренером нас ожидает хороший сезон, и мы намерены продолжать прибавлять.

    Способен ли «Реал» в четвертый раз подряд завоевать главный трофей Лиги чемпионов? В футболе нет невозможного. Особенно для мадридского «Реала», мы показали это в трех последних сезонах, когда все думали, что это невозможно, а мы все равно выигрывали. Почему бы не сделать это в четвертый раз? Мы сделаем все для этого», – сказал Модрич.

    33-летний Модрич перешел в «Реал» летом 2012 года из «Тоттенхэма» за 30 миллионов евро.

    Проблемы «Реала» мы обсуждали в недавнем подкасте: как меняется испанский футбол, почему без Зидана и Роналду начался кризис и в чем ошибся Лопетеги.

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Goal.com

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    14.11.2018 08:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 15:04

      На этот раз Реал пролетит мимо.

      1
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      Рейтинг: -2

      mopoili 14 ноября 2018, 09:51

      Мужики, как ваши ставки? Не очень?
      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 14 ноября 2018, 09:09

      Нет, Лука, без Роналлу и Зи, вы на это не способны.

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 14 ноября 2018, 08:23

      Выиграть четвертый раз подряд можно, почему нет. Думаю, Криштиану это вполне по силам.

      2
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      Рейтинг: +258

      жеха87 14 ноября 2018, 08:14

      Этот Реал не выиграет ЛЧ! Это будет Юве и МС!

      0
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