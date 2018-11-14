Чорлука получил госнаграду Хорватии за выход в финал ЧМ-2018

Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука получил Орден Князя Бранимира из рук президента страны Колинды Грабар-Китарович.

Футболист был награжден за участие в финале прошедшего летом в России чемпионата мира-2018, где хорваты завоевали серебряные медали турнира.

Орден Князя Бранимира – одна из высших государственных наград Хорватии, которая вручается за особые заслуги перед страной. Награды получили все футболисты и тренерский штаб сборной Хорватии.