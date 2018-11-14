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    Чорлука получил госнаграду Хорватии за выход в финал ЧМ-2018

    Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука получил Орден Князя Бранимира из рук президента страны Колинды Грабар-Китарович.

    Футболист был награжден за участие в финале прошедшего летом в России чемпионата мира-2018, где хорваты завоевали серебряные медали турнира.

    Орден Князя Бранимира – одна из высших государственных наград Хорватии, которая вручается за особые заслуги перед страной. Награды получили все футболисты и тренерский штаб сборной Хорватии.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    14.11.2018 06:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 14 ноября 2018, 07:05

      Он один вышел? А где остальные затерялись? Что с Ракитичем?
      Одни загадки.

      0
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      Рейтинг: +208

      Sanloko > +50/-50 14 ноября 2018, 07:37

      "Награды получили все футболисты и тренерский штаб сборной Хорватии." - читайте всю статью, не на судить по заголовку

      1
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 14 ноября 2018, 06:37

      Президент Колинда, орден Бранимира... "Властелин колец" какой-то. Ну а Чорлука, бесспорно молодец.

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