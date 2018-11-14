Рианчо сравнил Глушакова с курицей без головы

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил игру полузащитника Дениса Глушакова в последних матчах за красно-белых.

По мнению специалиста, уровень игры российского футболиста ухудшился из-за старания принести свою пользу команде.

«Денис явно находится не в лучшем моменте карьеры. Я говорил с ним, объяснил, что ему следует прибавить в единоборствах. Ему нужно заново все доказывать — себе, партнерам, 40 тысячам зрителей на стадионе, что он по-прежнему в порядке. Глушаков много бегает по полю. Но бегает, как курица без головы. Страдает, пытается успеть и там, и тут, проявить себя, чтобы трибуны перестали свистеть. А нужно не бегать больше — думать», — сказал Рианчо.