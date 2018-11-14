Рианчо сравнил Глушакова с курицей без головы

Чёт я не припомню, чтобы Глушакова в чемпионском сезоне с курицей сравнивали, и не кричали ему Гондон!!! Как так вышло, что вчерашняя гордость клуба нынче опустили ниже плинтуса????? Чисто по человечески это называется предательство. Как только игра у клуба рухнула, болельщики спартака быстро переобулись и нашли крайнего. Так и хочется им ответить, -Гондонов ищите в зеркале и обязательно найдете. Унижать человека последними словами да и еще так демонстративно это безответсвенно и по предательски СВИНСКИ. Теперь ясно почему клуб сравнивают с парнокопытным животным. Кононов пожалеет еще .
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил игру полузащитника Дениса Глушакова в последних матчах за красно-белых.
По мнению специалиста, уровень игры российского футболиста ухудшился из-за старания принести свою пользу команде.
«Денис явно находится не в лучшем моменте карьеры. Я говорил с ним, объяснил, что ему следует прибавить в единоборствах. Ему нужно заново все доказывать — себе, партнерам, 40 тысячам зрителей на стадионе, что он по-прежнему в порядке. Глушаков много бегает по полю. Но бегает, как курица без головы. Страдает, пытается успеть и там, и тут, проявить себя, чтобы трибуны перестали свистеть. А нужно не бегать больше — думать», — сказал Рианчо.