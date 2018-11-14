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    Рианчо сравнил Глушакова с курицей без головы

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил игру полузащитника Дениса Глушакова в последних матчах за красно-белых.

    По мнению специалиста, уровень игры российского футболиста ухудшился из-за старания принести свою пользу команде.

    «Денис явно находится не в лучшем моменте карьеры. Я говорил с ним, объяснил, что ему следует прибавить в единоборствах. Ему нужно заново все доказывать — себе, партнерам, 40 тысячам зрителей на стадионе, что он по-прежнему в порядке. Глушаков много бегает по полю. Но бегает, как курица без головы. Страдает, пытается успеть и там, и тут, проявить себя, чтобы трибуны перестали свистеть. А нужно не бегать больше — думать», — сказал Рианчо.

    Источник: Чемпионат.com

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    14.11.2018 01:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 14 ноября 2018, 20:23

      Чёт я не припомню, чтобы Глушакова в чемпионском сезоне с курицей сравнивали, и не кричали ему Гондон!!! Как так вышло, что вчерашняя гордость клуба нынче опустили ниже плинтуса????? Чисто по человечески это называется предательство. Как только игра у клуба рухнула, болельщики спартака быстро переобулись и нашли крайнего. Так и хочется им ответить, -Гондонов ищите в зеркале и обязательно найдете. Унижать человека последними словами да и еще так демонстративно это безответсвенно и по предательски СВИНСКИ. Теперь ясно почему клуб сравнивают с парнокопытным животным. Кононов пожалеет еще .

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 14:20

      К таким моментам в своей карьере во многом виноват сам Глушаков.

      -1
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      Рейтинг: +187

      zubr252 14 ноября 2018, 11:34

      Согласен Глушаков Ноль

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 ноября 2018, 08:32

      А зачем вернул в основной состав, значит тренер ничего не решает с
      составом игроков в спартаке, поэтому Глушаков, "инструмент" для снятия
      и Карреры, и Рианчо, а кукловод вам известен.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 ноября 2018, 08:25

      Он больше всадник без головы и не один такой, к сожалению...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 ноября 2018, 08:01

      Они с Рианчо одного поля ягоды.
      Один Массимо просто подсидел.Другой принимал в этом активное участие.
      Такчто в сорте ..овна не разбираюсь.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 ноября 2018, 07:34

      Он не курица без головы, а петух, без толку бегающий по полю и изображающий активность. По-принципу: "Догоню, может отниму мяч, не догоню - согреюсь."







      7
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 14 ноября 2018, 06:39

      Курица??? без головы,.. что тогда делала эта кура в бане с девками??

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 14 ноября 2018, 06:19

      Может на поле и курица без головы, но когда касается денег, голова сразу на месте.

      6
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 14 ноября 2018, 03:27

      Денису и Комарову Диме нужен был хороший контракт перед пенсий,а Измайлова не устраивал Каррера.Вот и пришли к соглашению.Подло?Да,подло.Но каждый получил своё.А Массимо просто свое отработал,он тренер не очень,а вот мотиватор хороший.

      2
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