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    Игнатьев: «Утром позвонил Саламыч. Прямо сейчас еду в Новогорск»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился эмоциями от вызова в сборную России. 31-летний футболист заменил в национальной команде травмированного Сергея Петрова из «Краснодара».

    – Утром позвонил Саламыч, поинтересовался, где я и что я. В конце разговора предупредил, что рассчитывает на меня. Позже перезвонил и сказал, что ждет в команде, и я должен ехать в Новогорск. Вот прямо сейчас и еду в Новогорск.

    – То есть вас выдернули с выходных?

    – Я ничего не планировал, был в Москве. Поэтому никаких сложностей.

    – Черчесов вам не говорил, где вас видит на поле?

    – Нет, эта тема не поднималась. Разговор получился коротким, потому что у сборной должна была начаться утренняя тренировка. В Новогорске станет все ясно, вот туда и тороплюсь, потому что скоро вылет команды.

    – С документами у вас все хорошо? Сложностей не будет?

    – Да, все хорошо, все визы на месте (смеется).

    15 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Германии, 20 ноября – игру Лиги Наций со Швецией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2018 22:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +843

      Князев 14 ноября 2018, 14:04

      Вызов в сборную это не вместо Петрова. Ещё надо посмотреть - кто сильнее Игнатьев или Фернандес. Успехов тебе Влад!

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 ноября 2018, 04:54

      Игнатьев, как игрок - никакущий.

      -1
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      Рейтинг: +843

      Князев > Бухбух 14 ноября 2018, 14:05

      А ты в футболе ничего не понимаешь, бухай дальше.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух > Князев 14 ноября 2018, 14:18

      Этот футболер, как получит мячик, сразу старается от него избавиться, передачи, как правило, либо поперек поля, либо назад. Мысли нет вообще. Ну и его статистика в Локо говорит сама за себя.

      1
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      Рейтинг: +370

      mirspirs > Бухбух 14 ноября 2018, 14:56

      Как болельщик локомотива, тебя поддерживаю. Техники ноль, обвести никого не может, на угловых стоит в штрафной и проигрывает всем в росте. В Локо есть молодой Лысов, который ничем не хуже, а в перспективе вообще отличный краек

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      Рейтинг: +982

      O-Z > mirspirs 14 ноября 2018, 18:27

      Лысов раньше играл лучше чем сейчас. Один Баринов вроде бы как стал прогрессировать за последние годы в лучшую сторону.

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