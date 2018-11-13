Игнатьев: «Утром позвонил Саламыч. Прямо сейчас еду в Новогорск»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился эмоциями от вызова в сборную России. 31-летний футболист заменил в национальной команде травмированного Сергея Петрова из «Краснодара».

– Утром позвонил Саламыч, поинтересовался, где я и что я. В конце разговора предупредил, что рассчитывает на меня. Позже перезвонил и сказал, что ждет в команде, и я должен ехать в Новогорск. Вот прямо сейчас и еду в Новогорск.

– То есть вас выдернули с выходных?

– Я ничего не планировал, был в Москве. Поэтому никаких сложностей.

– Черчесов вам не говорил, где вас видит на поле?

– Нет, эта тема не поднималась. Разговор получился коротким, потому что у сборной должна была начаться утренняя тренировка. В Новогорске станет все ясно, вот туда и тороплюсь, потому что скоро вылет команды.

– С документами у вас все хорошо? Сложностей не будет?

– Да, все хорошо, все визы на месте (смеется).

15 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Германии, 20 ноября – игру Лиги Наций со Швецией.