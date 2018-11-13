Агент Влашича: «Никола невероятно счастлив в Москве. Велики шансы, что он останется в ЦСКА»

Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич дал понять, что есть вероятность полноценного трансфера игрока из «Эвертона» в российский клуб. Хавбек счастлив в Москве.

«Влашич невероятно счастлив в Москве. Если он захочет продолжить выступления в ЦСКА, то шансы на это велики.

Но «Эвертону» и московскому клубу нужно будет согласовать трансферную стоимость футболиста, финансовые условия должны удовлетворить все стороны», – сказал Мартич.

В текущем сезоне РПЛ Влашич провел 11 матчей, забил три гола и сделал результативную передачу.