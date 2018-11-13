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    Агент Влашича: «Никола невероятно счастлив в Москве. Велики шансы, что он останется в ЦСКА»

    Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич дал понять, что есть вероятность полноценного трансфера игрока из «Эвертона» в российский клуб. Хавбек счастлив в Москве.

    «Влашич невероятно счастлив в Москве. Если он захочет продолжить выступления в ЦСКА, то шансы на это велики.

    Но «Эвертону» и московскому клубу нужно будет согласовать трансферную стоимость футболиста, финансовые условия должны удовлетворить все стороны», – сказал Мартич.

    В текущем сезоне РПЛ Влашич провел 11 матчей, забил три гола и сделал результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2018 21:34
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 12:19

      Цена футболиста наверняка будет высокой.

      2
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      ...
      Рейтинг: +157

      Azraeil > zigbert 14 ноября 2018, 13:29

      Может договорятся...)??

      8
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      Рейтинг: +1970

      Niko 14 ноября 2018, 06:51

      Да и нам приятно смотреть на этого парня. Не стабильный конечно, как и большинство молодых игроков, но потенциал колоссальный

      1
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    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 14 ноября 2018, 06:18

      хорошо бы выкупили...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 ноября 2018, 03:19

      И Было бы невероятно хорошо, но по деньгам будет невероятно туго...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      vovan55 14 ноября 2018, 00:11

      лишь бы англы не заломили...а так , надо брать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25044

      bset 13 ноября 2018, 23:27

      Ого. Вот это хорошие новости!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +987

      Mirak92 13 ноября 2018, 22:12

      Я не думаю,что гинер сожлобит ,на молодого хорвата!!!мы тоже тебе рады коляныч))

      4
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      Рейтинг: +1340

      ruded 13 ноября 2018, 21:50

      будучи красно-синим, Никола играет в ЛЧ и забивает Реалу...а вот на туманных островах полировал лавку. Думаю и в остальном он только выиграл от переезда. Надеюсь, что останется в РПЛ и продолжит радовать игрой.

      3
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ruded 13 ноября 2018, 22:41

      Уточню, Никола Влашич останется в ПФК ЦСКА...

      2
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      ...
      Рейтинг: +987

      Mirak92 > vladimir-7 13 ноября 2018, 22:50

      На до же продолжать традицию на окончание "Ч" олич.крачич.рахимич.тошич.теперь и влашич)))

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Mirak92 14 ноября 2018, 00:58

      набабкич дзагоеч акинфееч)))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 ноября 2018, 21:47

      Желание Николы понятно, как и клуба ЦСКА приобрести такого игрока. Но всё будет зависеть от боссов Эвертона, какую цену они за него заломят.

      3
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      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 13 ноября 2018, 21:40

      Всё бы ничего, но цена будет такая, что Гинер ни за что столько не выплатит

      -1
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