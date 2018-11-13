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    Ари: «Считаю себя практически русским. Буду доказывать на поле, чтобы люди приняли меня как своего»

    Нападающий сборной России Ари рассказал, как он относится к критике в адрес натурализованных футболистов. Краснодарец считает себя практически русским, сообщает сайт РФС.

    – Натурализованные футболисты иногда сталкиваются с критикой со стороны общественности. Как Вы относитесь к этому?

    – Подобная критика существует всегда. Я живу с ней достаточно спокойно, тем более есть много примеров, когда натурализованные спортсмены выступают за сборные других стран.

    Я считаю себя практически русским, так как живу здесь девять лет, половину карьеры провел в России. Теперь буду доказывать на поле, чтобы люди приняли меня как своего в сборной России.

    Источник: РФС

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    13.11.2018 20:21
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 11:39

      Попадание Ари в состав сборной ,могут дать ответ ,способен ли он усилить нашу команду.

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 14 ноября 2018, 09:06

      Удачного дебюта !

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 ноября 2018, 05:44

      Мир не стоит на месте,мир меняется.Поэтому то что у нас появился ещё один натурализованный игрок не является чем-то из ряда вон выходящим.Если он будет исправно забивать голы за сборную,то бог ему в помощь!

      2
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 14 ноября 2018, 00:11

      Удачи тебе,Ари. За тебя болеют все фанаты "Краснодара",ждем от тебя забитых мячей.

      3
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 13 ноября 2018, 22:38

      Вот это правильно

      2
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      Рейтинг: -1

      koppos 13 ноября 2018, 22:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      -5
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 13 ноября 2018, 21:13

      Ага,коренной рязанский рубаха-парень!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 ноября 2018, 21:12

      Удачи! Жду от тебя хорошей игры!

      9
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      Рейтинг: +412

      Eds 13 ноября 2018, 20:40

      Успехов...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 ноября 2018, 20:26

      Надо принять его в русские, если пройдёт экзамен. Пусть выпьет стакан водки не закусывая...

      5
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 20:57

      Да! Полный губастый и портвейном с пивком полирнуть))

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Бабушка Зильзиля 13 ноября 2018, 21:01

      ))) Спиртом экзаменовать не будем...

      4
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      ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 21:06

      Пока и этого достаточно, пусть тестирует!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Бабушка Зильзиля 13 ноября 2018, 21:07

      Он и после этого теста не скоро к тренировкам приступит.)))

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 21:11

      Зато желудок прочистит))

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 22:52

      ЛЕВ ИВАНОВИЧ ЯШИН ПО ВАШЕМУ БЫЛ НЕ РУССКИЙ? НУ-НУ. МОГУ ЕЩЕ ВСПОМНИТЬ ВЕЛИКИХ РУССКИХ ФУТБОЛИСТОВ, КОТОРЫЕ НЕ УПОТРЕБЛЯЛИ АЛКОГОЛЬ.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 13 ноября 2018, 22:55

      Ты лучше с юмором дружи и иронией, легче в жизни будет, если трезвенник.

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