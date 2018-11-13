Ари: «Считаю себя практически русским. Буду доказывать на поле, чтобы люди приняли меня как своего»

Нападающий сборной России Ари рассказал, как он относится к критике в адрес натурализованных футболистов. Краснодарец считает себя практически русским, сообщает сайт РФС.

– Натурализованные футболисты иногда сталкиваются с критикой со стороны общественности. Как Вы относитесь к этому?

– Подобная критика существует всегда. Я живу с ней достаточно спокойно, тем более есть много примеров, когда натурализованные спортсмены выступают за сборные других стран.

Я считаю себя практически русским, так как живу здесь девять лет, половину карьеры провел в России. Теперь буду доказывать на поле, чтобы люди приняли меня как своего в сборной России.