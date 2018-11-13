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    «Краснодар» после вмешательства полиции отдал автомобиль Мамаева его жене

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Краснодар» отказался передавать автомобиль полузащитника Павла Мамаева его жене Алане. Сам футболист находится в СИЗО. После вмешательства полиции женщина забрала машину.

    «Автомобиль уже передали Алане Мамаевой. Привлекали для этого сотрудников полиции. Был поставлен вопрос о том, что будет подано заявление по статье 330 УК РФ «Самоуправство». Клуб не захотел с этим связываться и автомобиль отдали в присутствии полицейских.

    По какой причине не хотели отдавать автомобиль? Абсолютно бесцеремонно и никак не указывая причину», – рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

    Мамаев пробудет в СИЗО как минимум до 8 декабря.

    Источник: Чемпионат.com

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    13.11.2018 19:17
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 11:08

      Все это так но зачем ей потребовался автомобиль?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 14 ноября 2018, 11:22

      Привет, Саша ! Совместная собственность семьи по закону. Машина должна ездить, а не стоять, тем более ей надо ТО судя по её постам в соцсетях. А тут зима на носу.

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 14 ноября 2018, 12:08

      Привет Олег! Не думаю что у нее нет своей машины. И потом не так уж и много она простояла без дела. Не исключаю что она говорит правду ,тем более вопрос уже решен.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 14 ноября 2018, 12:11

      Есть конечно. Но, если бы не забрала, то там бы и зимовала. Паша вряд ли 8 декабря выйдет из СИЗО. При всём к ней негативе, но она была права, а клуб повёл себя по жлобски.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 14 ноября 2018, 12:16

      В общем ,заботливая супруга оказалась у Павла.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 14 ноября 2018, 12:19

      Бог ей судья, но не отвернулась от мужа в этой ситуации и не бросает камни в спину. А то, что девочка с прибабахом, так таких сейчас много, тем более у спортсменов и футболистов в частности.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 14 ноября 2018, 12:31

      Сейчас все будет зависеть от срока ,который дадут Павлу. Если будет ждать мужа ,то это ей делает честь.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 14 ноября 2018, 12:43

      Если и будет реальный срок, то не большой. Они уже в СИЗО отсидят почти его половину. Но я больше склоняюсь к условному сроку с отсрочкой приговора. Это будет более действенно для них. При нарушении и повторе подобного, тогда на всю катушку загремят.

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      zigbert > Рубик Докоян 14 ноября 2018, 12:47

      Конечно даже это предварительное заключение ,должно послужить для них уроком.

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      Рубик Докоян > zigbert 14 ноября 2018, 12:49

      Надеюсь, что так и будет. И больше не будут быковать и болтаться по разным злачным местам по ночам и бухая. Тем более оба семейные и у них маленькие дети. А у них всё ветер в голове.

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      Рубик Докоян > zigbert 14 ноября 2018, 12:52

      Сделаю перерыв, прошвырнусь в магазин перед обедом. Сегодня дочка с зятем без меня в поликлинику поехали с внучкой, а мне завтра к ним по раньше надо будет приехать. Уже дочери надо в поликлинику.

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      zigbert > Рубик Докоян 14 ноября 2018, 13:17

      Сами они великовозрастные дети.

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      zigbert > zigbert 14 ноября 2018, 13:19

      Житейские хлопоты ,куда без них.

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      Рубик Докоян > zigbert 14 ноября 2018, 16:09

      Кто всему они плохие дети, хорошие они для свои родителей. Куда без хлопот, надо крутиться.

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      zigbert > Рубик Докоян 14 ноября 2018, 16:24

      Осуждать их родителей ,как бы их дети не были плохи ,сложно.

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      Рубик Докоян > zigbert 14 ноября 2018, 16:29

      Безусловно, но им можно предъявить претензии воспитании своих детей.

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      zigbert > Рубик Докоян 14 ноября 2018, 16:36

      Кому же как не родителям отвечать за своих детей.

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      Рубик Докоян > zigbert 14 ноября 2018, 16:44

      Они сейчас отвечают только морально, а не юридически, дети уже совершеннолетние.Но то, что они говорили в интервью, писали в интернете на первых порах, даёт понять, что это с ними не случайно. Тем более были другие эпизоды, где они попирали нормы морали и этики, выставляя на показ свои похождения на отдыхе.

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      zigbert > Рубик Докоян 14 ноября 2018, 16:54

      Конечно все это не случайно. Когда у человека появляется вседозволенность и за это он не в ответе ,то это приводит к печальным итогам.

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      Рубик Докоян > zigbert 14 ноября 2018, 16:57

      Безнаказанность порождает не только новые проступки, новые и преступления, что мы и имеем в данном случае.

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      zigbert > Рубик Докоян 14 ноября 2018, 17:06

      Есть поговорка :"Как веревочке не виться - конец будет". И может даже лучше что не случилось более серьезное преступление.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 14 ноября 2018, 17:14

      Это точно. До более тяжкого преступления там было недалеко.

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      Рейтинг: +978

      РМЗ 13 ноября 2018, 22:56

      КРАСНОДАР ОБИЖАЕТСЯ ЧТО ЕГО ПОИМЕЛИ

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ > 14 ноября 2018, 13:26

      До *********

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 ноября 2018, 21:10

      Видимо Краснодар готовится неустойку взыскивать с Мамая. А машина как раз будет в счет первого платежа

      2
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    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 13 ноября 2018, 19:53

      А жена причем Мамаев машину не украл . Все справедливо .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 ноября 2018, 19:38

      Много всплывает разных историй в наших футбольных клубах. Одни митрофанушки из числа менеджмента веселят народ своими заявлениями, другие действиями, третьи и тем и другим. Такое впечатление, что по объявлению с улицы набирают, не заботясь о репутации.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 23:08

      Зачем по объявлению??? Мало ли у начальства сынков, племянников и других родственников, которых пристроить нужно???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > la verdad 13 ноября 2018, 23:11

      Где-то может и так набирали...

      4
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