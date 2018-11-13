«Краснодар» после вмешательства полиции отдал автомобиль Мамаева его жене

Ранее «Бомбардир» писал, что «Краснодар» отказался передавать автомобиль полузащитника Павла Мамаева его жене Алане. Сам футболист находится в СИЗО. После вмешательства полиции женщина забрала машину.

«Автомобиль уже передали Алане Мамаевой. Привлекали для этого сотрудников полиции. Был поставлен вопрос о том, что будет подано заявление по статье 330 УК РФ «Самоуправство». Клуб не захотел с этим связываться и автомобиль отдали в присутствии полицейских.

По какой причине не хотели отдавать автомобиль? Абсолютно бесцеремонно и никак не указывая причину», – рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Мамаев пробудет в СИЗО как минимум до 8 декабря.