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    Marca: «Реал» готов предложить Солари контракт до 2020 года

    Исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари в ближайшее время будет утвержден на своем посту.

    Как сообщает Marca, президент мадридцев Флорентино Перес предложит специалисту контракт до июня 2020 года.

    «Реал» уже направил в Королевскую испанскую футбольную федерация уведомление о том, что Солари прекращает быть и тренером «Кастильи», и исполняющим обязанности главного тренера первой команды.

    Солари возглавил мадридскую команду после увольнения Хулена Лопетеги. Под его руководством «Реал» одержал четыре победы в четырех матчах.

    Источник: Marca

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    13.11.2018 18:42
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