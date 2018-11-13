Marca: «Реал» готов предложить Солари контракт до 2020 года

Исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари в ближайшее время будет утвержден на своем посту.

Как сообщает Marca, президент мадридцев Флорентино Перес предложит специалисту контракт до июня 2020 года.

«Реал» уже направил в Королевскую испанскую футбольную федерация уведомление о том, что Солари прекращает быть и тренером «Кастильи», и исполняющим обязанности главного тренера первой команды.

Солари возглавил мадридскую команду после увольнения Хулена Лопетеги. Под его руководством «Реал» одержал четыре победы в четырех матчах.