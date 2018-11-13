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    Романцев: «Я всегда болел за «Спартак», а с приходом Кононова буду болеть и за него лично»

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что Олег Кононов заслужил назначение на пост главного тренера московского клуба. По словам ветерана, у 52-летнего специалиста есть все качества, чтобы проявить себя в «Спартаке».

    «Я хочу пожелать ему всего самого доброго. Самое главное, что он пришeл в «Спартак» работать и пахать. У него есть знания и все остальные качества, чтобы себя проявить. Я всегда болел за «Спартак», а с его приходом буду болеть и за него лично. Олег Кононов заслуживает того звания, на которое его назначили.

    Сколько ему понадобится времени, чтобы выстроить игру? Это зависит уже от него самого, но у него есть вкус. Это комбинационный футбол и стремление сделать из команды семью. Надеюсь, что у него на это потребуется как можно меньше времени», – сказал Романцев.

    Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября, подписав контракт до конца сезона-2019/20. Ранее он тренировал тульский «Арсенал».

    Источник: «Чемпионат»

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    13.11.2018 16:54
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +885

      kliker 14 ноября 2018, 01:26

      Олег Иванович уже за Аленичева говорил, но невпопад получалось.
      Теперь вот за Кононова слово молвил.
      Я тогда пожалуй погодю радоваться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 ноября 2018, 22:49

      Скриньте эти слова Романцева.
      Посмотрим, а скажет ли он так же через пару лет? Ну, если Коконов ещё в обойме будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 13 ноября 2018, 22:39

      Значит будет успех

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 19:13

      Всегда приятно когда тренера поддерживают такие легендарные ветераны. Хочется надеяться что эта поддержка будет на все время работы Кононова в Спартаке и не будет никаких разногласий.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > zigbert 13 ноября 2018, 20:26

      Сашко,здрасьте!
      Давно ждал,когда аксакал голос подаст...
      И подал.Все по уму.Уж кто кто ,но Рома бросаться словами не будет ,
      на его боевом счету побед более всего. Бесков во всем. Два конкретных мужика!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > alex1951 13 ноября 2018, 22:19

      Привет Леш! Заслуги Романцева в Спартаке огромные. Верит в Кононова и обещает ему поддержку. Если все пойдет по намеченному сценарию ,мы будем только рады.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 ноября 2018, 19:06

      У Кононова есть всё чтобы превратиться в хорошего тренера, коим он на данный момент и является.Вопрос лишь как на это будут реагировать старожилы команды и управленческий состав клуба.Не которым товарищам даже чемпионство команды не помешало плести интриги.Дай бог чтоб меньше вставляли палки в колёса, а в остальном у Олега должно всё получиться.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +445

      aurora5858 13 ноября 2018, 18:54

      Напоминает Старкова повторит его ситуацию?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8169

      nik55 13 ноября 2018, 18:45

      удачи Спартаку с новым тренером

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 13 ноября 2018, 18:23

      Олега Иваныча тоже нужно в тренерский штаб!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 ноября 2018, 17:57

      ну, раз Иваныч одобряэ, то поддержим

      7
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > KLIM777 14 ноября 2018, 07:15

      да тут еще его багаж не разгребем))))

      0
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      Рейтинг: +1

      gfhdhfdg 13 ноября 2018, 17:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мужики, как ваши ставки? Не очень?
      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      -5
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