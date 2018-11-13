Романцев: «Я всегда болел за «Спартак», а с приходом Кононова буду болеть и за него лично»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что Олег Кононов заслужил назначение на пост главного тренера московского клуба. По словам ветерана, у 52-летнего специалиста есть все качества, чтобы проявить себя в «Спартаке».

«Я хочу пожелать ему всего самого доброго. Самое главное, что он пришeл в «Спартак» работать и пахать. У него есть знания и все остальные качества, чтобы себя проявить. Я всегда болел за «Спартак», а с его приходом буду болеть и за него лично. Олег Кононов заслуживает того звания, на которое его назначили.

Сколько ему понадобится времени, чтобы выстроить игру? Это зависит уже от него самого, но у него есть вкус. Это комбинационный футбол и стремление сделать из команды семью. Надеюсь, что у него на это потребуется как можно меньше времени», – сказал Романцев.

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября, подписав контракт до конца сезона-2019/20. Ранее он тренировал тульский «Арсенал».