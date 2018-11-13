В начале года Озил отказался переезжать в Азию. Хавбеку предлагали 1 миллион в неделю

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил отклонил предложение из Азии в начале этого года. Один из клубов был готов платить немцу 1 миллион фунтов стерлингов в неделю.

Вместо этого хавбек подписал новый трехлетний контракт с лондонцами до 2021 года с зарплатой 350 тысяч в неделю, став самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Агент Озила Еркут Согут, рассказал, почему они так долго не могли договориться с «Арсеналом» о продлении.

«У нас были действительно большие предложения из Азии, некоторые из них были просто сумасшедшими. Но для Месута финансовый фактор был далеко не самым важным. Деньги безусловно, важны, но люди должны помнить, что футбольные качества – это всего лишь один из аспектов переговоров по контракту. Коммерческое влияние футболиста имеет решающее значение в настоящее время.

У Месута наибольшее число подписчиков в соцсетях среди всех футболистов АПЛ. И я просто читал, что футболки с его номером установили рекорд по продажам «Арсенала». В конце концов, это вся информация, которая должна быть принята во внимание.

Таким образом, коммерческая сторона очень велика, если говорить о таком игроке, как Озил, который играл в разных странах и носил футболку с номером 10 в сборной Германии,,с которой выиграл чемпионат мира. Месут продается во всем мире. Клуб также зарабатывает деньги от таких игроков», – сказал Согут.