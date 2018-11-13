Зобнин полетит со сборной России на матч против Германии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин останется в расположении сборной России и отправится вместе с командой на товарищеский выездной матч против Германии.

Вчера сообщалось, что у хавбека возникли проблемы с мышцами.

«Зобнин, как и вчера, тренируется по индивидуальной программе, но остается с нами. Он летит в Германию вместе со всеми», – сказал пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

Игра Германия – Россия состоится в Лейпциге 15 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.