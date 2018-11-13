Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зобнин полетит со сборной России на матч против Германии

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин останется в расположении сборной России и отправится вместе с командой на товарищеский выездной матч против Германии.

    Вчера сообщалось, что у хавбека возникли проблемы с мышцами.

    «Зобнин, как и вчера, тренируется по индивидуальной программе, но остается с нами. Он летит в Германию вместе со всеми», – сказал пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

    Игра Германия – Россия состоится в Лейпциге 15 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2018 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 ноября 2018, 18:26

      С.Черчесов готов использовать даже окончательно не выздоровевших игроков, что бы прикрыть свой зад, т.к. никакую достойную замену он не ищет, вообще.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 13 ноября 2018, 17:26

      Дайте Роме отдохнуть. Он же не лошадь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 ноября 2018, 16:50

      блин доканаете его и лазарет на пол года Лысому чурбаку видать пофиг ЛИШЬ БЫ ВОТКНУТЬ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 13 ноября 2018, 14:57

      Какой то трешак полнейший, всё травмированы я так понял с немцами будет второй состав играть, а со Шведами уже как повезет может хоть кто то из основы подлечиться.
      Вот со Шведами прям финальный матч получается а тут столько травм, да и по игре Шведы показались самыми крепкими и организованными, хотя что тут говорить 1/4 ЧМ за это говорит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 13 ноября 2018, 14:53

      Поберегли бы парня, и так на всех фронтах вкалывает без отдыха, вот мышцы и не выдерживают уже.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > oyabun 13 ноября 2018, 18:28

      Да, лысого это не волнует.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 