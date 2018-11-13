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    После получения российского гражданства Ари проводит лучший сезон в карьере в РПЛ

    Нападающий «Краснодара» Ари забил шесть голов и сделал три результативные передачи в восьми матчах нынешнего чемпионата России.

    32-летний футболист выступает в РПЛ на протяжении восьми лет [в 2010 году он перешел из «АЗ Алкмаар» в «Спартак»]. До этого сезона лучшим показателем форварда были 10 мячей в сезонах-2011/12 и 2016/17. Чтобы забить их ему потребовалось 38 и 20 матчей соответственно.

    Вчера Ари впервые в своей карьере был вызван в сборную России [в июле 2018 года игрок оформил российское гражданство].

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2018 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 13 ноября 2018, 15:29

      Ари-"Сложно сказать, что я чувствую, я реализовал свою детскую мечту, теперь буду стараться делать все, чтобы этим шансом воспользоваться".
      Кто нибудь верит в эту лабуду?, бразилец с детства мечтал сыграть за сб. России

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 13 ноября 2018, 14:39

      Посмотрим что будет

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      Рейтинг: +600

      polozovs 13 ноября 2018, 13:25

      Одно с другим не связано

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