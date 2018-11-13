После получения российского гражданства Ари проводит лучший сезон в карьере в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Ари забил шесть голов и сделал три результативные передачи в восьми матчах нынешнего чемпионата России.

32-летний футболист выступает в РПЛ на протяжении восьми лет [в 2010 году он перешел из «АЗ Алкмаар» в «Спартак»]. До этого сезона лучшим показателем форварда были 10 мячей в сезонах-2011/12 и 2016/17. Чтобы забить их ему потребовалось 38 и 20 матчей соответственно.

Вчера Ари впервые в своей карьере был вызван в сборную России [в июле 2018 года игрок оформил российское гражданство].