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    Кононов за последние три сезона выиграл меньше трети матчей

    Накануне было объявлено о назначении Олега Кононова главным тренером «Спартака».

    Он работает в российской Премьер-лиги с августа 2013 года. С «Краснодаром», «Ахматом» и тульским «Арсеналом» он провел 121 игру, одержав в них 58 побед. В сезоне-2014/15 он выиграл с «Краснодаром» бронзовые медали чемпионата России.

    За последние три сезона он сыграл 35 матчей, отпраздновав победу лишь в 11 из них.

    Слушали наш подкаст про «Спартак»? Обсудили увольнение Карреры и постоянные кризисы в команде:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2018 11:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 13 ноября 2018, 21:45

      Толку не будет.Он тренер а не менеджер.Сначала подъём на эмоциях,и то если каста захочет,а потом нужно усиление и избавление или договор с костяком смуты.Как кто так,болел за Спартак пока была команда,а не колхоз.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 17:40

      Его задача опровергнуть эту статистику в Спартаке.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 ноября 2018, 16:22

      Причём большую часть побед в последнее время.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 13 ноября 2018, 15:34

      Блин,то хвалили,образно говоря: умеет строить игру,предпочитает интеллектуальный и атакующий футбол. Теперь,ищут прорехи: мало выиграл,а после и вообще.... какая,на хрен разница,что было,ДО?? Важно,что будет сейчас!!!

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      Рейтинг: +10666

      ivany4 13 ноября 2018, 13:14

      Не сыпьте соль на раны!
      Эту информацию надо было публиковать раньше, а подобную подборку послать Федуну.
      Мы приняли это, как очередное испытание болельщиков, от руководства Федуна.

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