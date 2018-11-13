Кононов за последние три сезона выиграл меньше трети матчей

Накануне было объявлено о назначении Олега Кононова главным тренером «Спартака».

Он работает в российской Премьер-лиги с августа 2013 года. С «Краснодаром», «Ахматом» и тульским «Арсеналом» он провел 121 игру, одержав в них 58 побед. В сезоне-2014/15 он выиграл с «Краснодаром» бронзовые медали чемпионата России.

За последние три сезона он сыграл 35 матчей, отпраздновав победу лишь в 11 из них.

Слушали наш подкаст про «Спартак»? Обсудили увольнение Карреры и постоянные кризисы в команде:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.