Кононов за последние три сезона выиграл меньше трети матчей

Толку не будет.Он тренер а не менеджер.Сначала подъём на эмоциях,и то если каста захочет,а потом нужно усиление и избавление или договор с костяком смуты.Как кто так,болел за Спартак пока была команда,а не колхоз.
Накануне было объявлено о назначении Олега Кононова главным тренером «Спартака».
Он работает в российской Премьер-лиги с августа 2013 года. С «Краснодаром», «Ахматом» и тульским «Арсеналом» он провел 121 игру, одержав в них 58 побед. В сезоне-2014/15 он выиграл с «Краснодаром» бронзовые медали чемпионата России.
За последние три сезона он сыграл 35 матчей, отпраздновав победу лишь в 11 из них.
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