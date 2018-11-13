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    Газизов: «По двум игрокам «Уфы» идут переговоры с итальянскими командами»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил интерес к молодым футболистам команды со стороны европейских команд.

    «Почва под слухами об интересе серьезных клубов к Дивееву есть. Есть у нас и другие интересные молодые игроки.

    Например, у себя в Казахстане молодой нападающий Еркебулан Сейдахмет не просто интересен как игрок, он звезда. Просто пока в РПЛ не получается себя проявить. Не хочу называть фамилии, но по двум игрокам идут определенные переговоры с итальянскими командами.

    Может так произойти, что зимой нас покинут четыре человека. И россияне есть, и легионеры. Мне все-таки хочется и с легионерами тоже работать.

    Мы почему и приглашали молодых иностранцев – чтобы они были интересны серьезным командам. Если это европейцы, из Евросоюза, то их и продать легче в Европу, чем россиянина», – сказал Газизов.

    Источник: «Футбол России»

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    13.11.2018 11:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 ноября 2018, 16:31

      Цену своим футболерам набивает

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