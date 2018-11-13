Облак: «Нравится слышать, что я лучший вратарь в мире»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал похвалу в свой адрес. Многие специалисты называют его лучшим вратарем мира на данный момент.

«Мне нравится слышать, когда все вокруг говорят, что я лучший вратарь в мире. Но для этого я много работаю, нужно соответствовать такому уровню.

Сейчас я игрок «Атлетико». Надеюсь продолжать играть здесь еще много лет», – заявил Облак.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист входит в трансферные интересы «ПСЖ».

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