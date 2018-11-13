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    Облак: «Нравится слышать, что я лучший вратарь в мире»

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал похвалу в свой адрес. Многие специалисты называют его лучшим вратарем мира на данный момент.

    «Мне нравится слышать, когда все вокруг говорят, что я лучший вратарь в мире. Но для этого я много работаю, нужно соответствовать такому уровню.

    Сейчас я игрок «Атлетико». Надеюсь продолжать играть здесь еще много лет», – заявил Облак.

    Ранее сообщалось, что 25-летний футболист входит в трансферные интересы «ПСЖ».

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    Источник: Marca

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    13.11.2018 11:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 ноября 2018, 17:05

      Ну не знаю, не знаю... Вратарь он хороший, может и вправду лучший в мире, но сейчас нет величин уровня Д. Буффона, П. Шмейхеля или О. Кана. Во только мне кажется, что есть крутой вратарь - Нойер, де Хеа, тер Штеген или, к примеру, Эдерсон, как они начинают лажать, и ты понимаешь, что нет сейчас таких легенд, ни по игре, ни по характеру и лидерским качествам. Ещё бы год-два назад, я бы сказал, что де Хеа и Нойер лучшие, но де Хеа плохо провёл ЧМ и вообще как-то у него спад, а у Мануэля вся карьера пошла на спад - длительная травма, ляпы и т.п.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 ноября 2018, 16:32

      Об этом говорят, наверно, только в Атлетико

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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:54

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://ocn.pt/WW8P

      -2
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      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 13 ноября 2018, 11:30

      Прям его фамилия обязывает его витать где-то высоко...)

      2
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