Облак: «Нравится слышать, что я лучший вратарь в мире»

Ну не знаю, не знаю... Вратарь он хороший, может и вправду лучший в мире, но сейчас нет величин уровня Д. Буффона, П. Шмейхеля или О. Кана. Во только мне кажется, что есть крутой вратарь - Нойер, де Хеа, тер Штеген или, к примеру, Эдерсон, как они начинают лажать, и ты понимаешь, что нет сейчас таких легенд, ни по игре, ни по характеру и лидерским качествам. Ещё бы год-два назад, я бы сказал, что де Хеа и Нойер лучшие, но де Хеа плохо провёл ЧМ и вообще как-то у него спад, а у Мануэля вся карьера пошла на спад - длительная травма, ляпы и т.п.
Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал похвалу в свой адрес. Многие специалисты называют его лучшим вратарем мира на данный момент.
«Мне нравится слышать, когда все вокруг говорят, что я лучший вратарь в мире. Но для этого я много работаю, нужно соответствовать такому уровню.
Сейчас я игрок «Атлетико». Надеюсь продолжать играть здесь еще много лет», – заявил Облак.
Ранее сообщалось, что 25-летний футболист входит в трансферные интересы «ПСЖ».
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