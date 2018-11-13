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    Геркус: «Локомотив» задачи на сезон корректировать не будет»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал противоречивыми итоги сезона для своей команды на данный момент.

    «Первая часть сезона для нас довольно противоречива. С одной стороны, есть хорошее выступление в чемпионате России, но с другой – не очень успешные результаты в Лиге чемпионов.

    Задачи на сезон (занять место не ниже пятого – прим. ред.) у нас остаются прежними, мы ничего корректировать не будем», – сказал Геркус.

    После 14-ти туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В Лиге чемпионов железнодорожники уступили во всех четырех матчах группового этапа.

    «Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко

    Источник: «Известия»

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    13.11.2018 09:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:54

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ocn.pt/WW8P

      -3
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      Рейтинг: +187

      maxpav 13 ноября 2018, 11:26

      А чего вам корректировать? В Лч обс*ались. В ЛЕ займете даст Бог третье место в группе. А чемпионат вообще прокак*ли. Вот как то так.

      -2
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > maxpav 13 ноября 2018, 11:41

      где прокакали , в чемпе все очень даже хорошо

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 ноября 2018, 09:56

      Если чемпион страну не ставит задачу попасть хотя бы в призёры, не говоря уже за ЛЧ, то сама футбольная жизнь внесёт свои коррективы. Будет вам пятое место...

      2
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      Рейтинг: +187

      maxpav > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 11:27

      В лучшем случае.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 11:58

      Клуб грамотно ставит выполнимые задачи, исходя из текущих реалий и команд-конкурентов.
      И попасть в 5ку - не значит занять именно 5 место. Главное попасть в Еврокубки, чтобы иметь практику и потом не обсираться.
      В том году тоже была задача попасть в 5ку и задача была выполнена. А то что ПЕРЕвыполнена - это уже другой вопрос)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VGreen 13 ноября 2018, 12:07

      С таким же успехом можно ставить задачу попасть в десятку... Ставить задачу попасть в пятёрку это от лукавого, тем более для чемпиона страны, но вполне в духе митрофанушек от футбола. Занять 4-5 -е место это одно, а первое и второе это другое и на уровне чемпиона. Это групповой этап ЛЧ и как минимум 15 миллионов евро и выступление на фоне лучших европейских команд, что мы сейчас и наблюдаем с горечью...

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