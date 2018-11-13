Геркус: «Локомотив» задачи на сезон корректировать не будет»

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ocn.pt/WW8P
Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал противоречивыми итоги сезона для своей команды на данный момент.
«Первая часть сезона для нас довольно противоречива. С одной стороны, есть хорошее выступление в чемпионате России, но с другой – не очень успешные результаты в Лиге чемпионов.
Задачи на сезон (занять место не ниже пятого – прим. ред.) у нас остаются прежними, мы ничего корректировать не будем», – сказал Геркус.
После 14-ти туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В Лиге чемпионов железнодорожники уступили во всех четырех матчах группового этапа.
«Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко