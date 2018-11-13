Геркус: «Локомотив» задачи на сезон корректировать не будет»

Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал противоречивыми итоги сезона для своей команды на данный момент.

«Первая часть сезона для нас довольно противоречива. С одной стороны, есть хорошее выступление в чемпионате России, но с другой – не очень успешные результаты в Лиге чемпионов.

Задачи на сезон (занять место не ниже пятого – прим. ред.) у нас остаются прежними, мы ничего корректировать не будем», – сказал Геркус.

После 14-ти туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В Лиге чемпионов железнодорожники уступили во всех четырех матчах группового этапа.

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