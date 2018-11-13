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    Боккетти: «Нам надо находиться выше в таблице, потому что мы – «Спартак»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассчитывает на подъем команды по турнирной таблице РПЛ.

    «Конечно, нам надо находиться выше в таблице, потому что мы – «Спартак». Все наши неудачи, наверное, случались из-за того, что мы не были сконцентрированы на все сто процентов.

    Надеюсь, после паузы начнем показывать более качественный футбол и добьемся лучших результатов. Безусловно, наши задачи на сезон всегда одни: как можно чаще побеждать и подняться как можно выше в турнирной таблице», – заявил итальянец.

    Накануне стало известно, что бывший главный тренер «Краснодара» и тульского «Арсенала» Олег Кононов официально возглавил красно-белых. «Спартак» после 14 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Источник: «Известия»

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    13.11.2018 08:58
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 ноября 2018, 18:03

      А до перерыва играть хорошо уже не нужно?

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 16:15

      На что только были сконцентрированы?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 13 ноября 2018, 16:10

      "Все наши неудачи, наверное, случались из-за того, что мы не были сконцентрированы на все сто процентов..." - опять двадцать пять! Каждый раз одно и тоже.

      0
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 13 ноября 2018, 14:42

      играть надо для этого, а не вялого катать на поле

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 13 ноября 2018, 12:05

      Теперь понятно, почему Спартак на 9-ом месте. Просто игроки выходят на поле не выкладываться по полной для победы, а с мыслью, что они уже победили потому, что ОНИ СПАРТАК!!!!! Красавец Боккетти!!!! Кррррррасавец!!!

      0
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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:55


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      -2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 ноября 2018, 11:42

      Одного имени недостаточно.К имени способности должны прилагаться.А пока в Спартаке правят лебедь, рак и щука .......А вы друзья как не содитесь .......Надеюсь Кононов порядок наведёт.Хотя лично я в это не верю.Пока там заправляет Измайлов, толку не будет.

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 ноября 2018, 11:41

      так кто ж вам не дает, мать вашу?

      2
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      Рейтинг: +187

      maxpav 13 ноября 2018, 11:31

      Мы Спартак - не надоело еще нести чушь лозунгами из прошлого века?

      1
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 13 ноября 2018, 10:56

      А кто кроме вас самих мешает вам играть лучше? Соберитесь вместе на базе и поговорите по душам, почему находитесь в таблице на позорном 9-м месте? И как исправить ситуацию. А так, для прессы, балаболить все умеют. Только эти слова ничего не стоят, не подкрепленные результатом.

      5
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