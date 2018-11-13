Боккетти: «Нам надо находиться выше в таблице, потому что мы – «Спартак»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассчитывает на подъем команды по турнирной таблице РПЛ.

«Конечно, нам надо находиться выше в таблице, потому что мы – «Спартак». Все наши неудачи, наверное, случались из-за того, что мы не были сконцентрированы на все сто процентов.

Надеюсь, после паузы начнем показывать более качественный футбол и добьемся лучших результатов. Безусловно, наши задачи на сезон всегда одни: как можно чаще побеждать и подняться как можно выше в турнирной таблице», – заявил итальянец.

Накануне стало известно, что бывший главный тренер «Краснодара» и тульского «Арсенала» Олег Кононов официально возглавил красно-белых. «Спартак» после 14 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Что ждет Кононова в «Спартаке»?