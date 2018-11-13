Магнуссон: «С Дзюбой мне пришлось нелегко. Он может стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о настрое своей команды на прошедший матч против «Зенита», который состоялся в минувшие выходные в Москве.

Матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 2:0.

– Команда доминировала над «Зенитом» с первой и до последней минуты…

– Так и было! Мы вышли на матч злыми, очень хотели победить. Когда забили первый, а потом и второй гол, это почти «убило» игру, решило ее исход.

Было очень важно уйти на перерыв, ведя в счете 2:0, и нам это удалось. Отличный матч для нас и для болельщиков ЦСКА!

– Второй гол во многом получился «исландским»: все началось с твоего перехвата, затем ты оставил мяч партнеру, ну а Сигурдссон завершил комбинацию точным ударом.

– Я очень хотел забить гол, поэтому выдвинулся чуть вперед, чтобы получить мяч. Когда это удалось, мы начали атаку. На самом деле я ничего такого не сделал, это был командный гол.

Я очень рад за Арнора, который забил в двух матчах подряд. Это очень важно для игрока атаки.

– Тяжело ли тебе было играть против Артема Дзюбы? И можешь ли выделить кого-то еще в составе соперника?

– В «Зените» можно выделить едва ли не всю команду. Например, Маркизио, который играл одного из плеймейкеров. Но мы сумели остановить его, и это оказало большое влияние на игру.

С Дзюбой мне пришлось нелегко. Это большой, сильный нападающий, он очень хорош в сборной, а в чемпионате России может стать лучшим бомбардиром. Поэтому я особенно рад, что мы закрыли его и не пропустили в этом матче.