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    Магнуссон: «С Дзюбой мне пришлось нелегко. Он может стать лучшим бомбардиром РПЛ»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о настрое своей команды на прошедший матч против «Зенита», который состоялся в минувшие выходные в Москве.

    Матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 2:0.

    – Команда доминировала над «Зенитом» с первой и до последней минуты…

    – Так и было! Мы вышли на матч злыми, очень хотели победить. Когда забили первый, а потом и второй гол, это почти «убило» игру, решило ее исход.

    Было очень важно уйти на перерыв, ведя в счете 2:0, и нам это удалось. Отличный матч для нас и для болельщиков ЦСКА!

    – Второй гол во многом получился «исландским»: все началось с твоего перехвата, затем ты оставил мяч партнеру, ну а Сигурдссон завершил комбинацию точным ударом.

    – Я очень хотел забить гол, поэтому выдвинулся чуть вперед, чтобы получить мяч. Когда это удалось, мы начали атаку. На самом деле я ничего такого не сделал, это был командный гол.

    Я очень рад за Арнора, который забил в двух матчах подряд. Это очень важно для игрока атаки.

    – Тяжело ли тебе было играть против Артема Дзюбы? И можешь ли выделить кого-то еще в составе соперника?

    – В «Зените» можно выделить едва ли не всю команду. Например, Маркизио, который играл одного из плеймейкеров. Но мы сумели остановить его, и это оказало большое влияние на игру.

    С Дзюбой мне пришлось нелегко. Это большой, сильный нападающий, он очень хорош в сборной, а в чемпионате России может стать лучшим бомбардиром. Поэтому я особенно рад, что мы закрыли его и не пропустили в этом матче.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.11.2018 06:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 ноября 2018, 08:49

      Продолжайте так же побеждать все команды РПЛ и постарайтесь
      выиграть две игры в ЛЧ, чтобы пройти дальше в плей-офф. Удачи!

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    • ...
      Рейтинг: +1970

      Niko 13 ноября 2018, 07:26

      Да, было видно что это реально не легко.

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