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    Наиль Измайлов – о Каррере: «Главный тренер не может отстранить за лайки, пойти против правил»

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов поговорил о фигуре бывшего главного тренера команды Массимо Каррере. Функционер вспомнил, что итальянец отстранил двух футболистов от основного состава за лайки в социальной сети.

    «Не совсем верная информация, что клуб его не поддерживал. Футбольный клуб – это большая структура, где все регламентируется правилами.

    Главный тренер – это большой менеджер, который не может пойти против правил. Он не может отстранить за лайки», – считает Измайлов.

    Каррера в прошлом году привел красно-белых к победе в РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2018 21:43
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 13 ноября 2018, 07:40

      И этот человек вице-президент Спартака? Слов нет,если такие люди управляют командой,то результат соответствующий,как бы это не было прискорбно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 ноября 2018, 01:06

      Массимо хотел от баласта избавиться,но,увы,ему этого сделать не дали,а теперь пошел вскукарек от Измайлова и Родионова ,очнулись немые

      2
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      Рейтинг: +1897

      Aston 13 ноября 2018, 00:19

      Все очень просто,шестерки проснулись с приездом Федуна и отъездом Массимо,и все становится на места,даже сказать этой никчемной татарке нечего,чтобы тебя не простили за твои ошибки м выгнали,дно функционерное

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 ноября 2018, 23:28

      Хозяин появился, собачки гавкать начали!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 12 ноября 2018, 23:18

      Измайлов- омерзительный тип!

      1
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 12 ноября 2018, 22:57

      Даже адекватно высказаться о тренере не может.
      Какой из него вице президент спортивного клуба!!!

      1
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      Рейтинг: +182

      Parker 12 ноября 2018, 22:30

      Рыба гниет с головы!
      Пока такая стайка гнилых крыс управляет клубом - неважно кто тренер!

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 ноября 2018, 22:21

      Смотри-ка, Федун вернулся и сразу и Родионов и Измайлов стали разговаривать.
      Вот только если ты, самка собаки, уволил Карреру из-за того, что он за лайки отстранил Глушака и Еща от основного состава, то покажи, самка собаки, где у тебя прописано, что ты можешь уволить тренера за такое....

      7
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      Рейтинг: +5072

      Т34 12 ноября 2018, 22:15

      Да, клуб это большая структура, поэтому в ней можно размахивать правилами в одном месте и не выполнять их в другом. Если тренеру мешают работать внутри команды отдельные личности, ты их должен терпеть, а если тебе мешают работать управленцы клуба, в показателях виноват ты и готовься на выход. Странные правила.
      В правилах надо указать, что вместе с тренером надо увольнять и руководителей, которые допустили падение результатов команды. Вот тогда бы они держались за свою кормушку и работали не покладая рук, чтобы не вылететь вместе с тренером.

      8
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      Рейтинг: +171

      Sanni333 12 ноября 2018, 22:08

      **** урода бы этого отстранили от Спартака.... И все были бы только в плюсе.... И Родионова пускай заберет с собой.....

      2
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