Наиль Измайлов – о Каррере: «Главный тренер не может отстранить за лайки, пойти против правил»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов поговорил о фигуре бывшего главного тренера команды Массимо Каррере. Функционер вспомнил, что итальянец отстранил двух футболистов от основного состава за лайки в социальной сети.

«Не совсем верная информация, что клуб его не поддерживал. Футбольный клуб – это большая структура, где все регламентируется правилами.

Главный тренер – это большой менеджер, который не может пойти против правил. Он не может отстранить за лайки», – считает Измайлов.

Каррера в прошлом году привел красно-белых к победе в РПЛ.