Наиль Измайлов – о Каррере: «Главный тренер не может отстранить за лайки, пойти против правил»

И этот человек вице-президент Спартака? Слов нет,если такие люди управляют командой,то результат соответствующий,как бы это не было прискорбно
Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов поговорил о фигуре бывшего главного тренера команды Массимо Каррере. Функционер вспомнил, что итальянец отстранил двух футболистов от основного состава за лайки в социальной сети.
«Не совсем верная информация, что клуб его не поддерживал. Футбольный клуб – это большая структура, где все регламентируется правилами.
Главный тренер – это большой менеджер, который не может пойти против правил. Он не может отстранить за лайки», – считает Измайлов.
Каррера в прошлом году привел красно-белых к победе в РПЛ.