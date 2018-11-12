ФИФА может наложить на «ПСЖ» запрет на трансферы

ФИФА уличила «ПСЖ» в незаконном подписании футболиста, случившемся в 2015 году. Тогда французы приобрели права на 12-летнего Кайса Руиса, который принадлежал «Барселоне».

Дело в том, что парижане не соблюли все правила подписания несовершеннолетнего футболиста. В связи с этим ФИФА может наложить запрет на трансферы, если все факты незаконного перехода подтвердятся, пишет AS.

Ранее запреты уже накладывались на «Барселону», «Атлетико» и «Реал». Они тоже были уличены в трансферных махинациях.