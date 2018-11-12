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    ФИФА может наложить на «ПСЖ» запрет на трансферы

    ФИФА уличила «ПСЖ» в незаконном подписании футболиста, случившемся в 2015 году. Тогда французы приобрели права на 12-летнего Кайса Руиса, который принадлежал «Барселоне».

    Дело в том, что парижане не соблюли все правила подписания несовершеннолетнего футболиста. В связи с этим ФИФА может наложить запрет на трансферы, если все факты незаконного перехода подтвердятся, пишет AS.

    Ранее запреты уже накладывались на «Барселону», «Атлетико» и «Реал». Они тоже были уличены в трансферных махинациях.

    Источник: AS

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    12.11.2018 21:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 ноября 2018, 05:52

      Пока что только ПСЖ на них ложит, обильно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 ноября 2018, 05:21

      Кто-то из своих сдал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 12 ноября 2018, 22:58

      ПСЖ может положить на то, что ФИФА может наложить)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 12 ноября 2018, 21:40

      Перекрыть бы им нефтяную трубу из Катара

      1
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