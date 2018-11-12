Конте: «Предпочитаю вернуться к работе летом»

Тренер Антонио Конте дал понять, что не возглавит мадридский «Реал» как минимум до лета. Ранее «Бомбардир» писал: итальянец – единственный кандидат на вакантный пост в столице Испании.

«Предпочитаю вернуться к работе летом. Хотя возможно, что желание тренировать придет ко мне раньше», – приводит слова специалиста Rai Sport.

Последнее место работы Конте – «Челси», где он выигрывал чемпионат Англии.