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    Конте: «Предпочитаю вернуться к работе летом»

    Тренер Антонио Конте дал понять, что не возглавит мадридский «Реал» как минимум до лета. Ранее «Бомбардир» писал: итальянец – единственный кандидат на вакантный пост в столице Испании.

    «Предпочитаю вернуться к работе летом. Хотя возможно, что желание тренировать придет ко мне раньше», – приводит слова специалиста Rai Sport.

    Последнее место работы Конте – «Челси», где он выигрывал чемпионат Англии.

    Источник: Rai Sport

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    12.11.2018 19:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 12 ноября 2018, 20:50

      После того сколько он отхватил от Ромы Абрамовича я бы не называл год, просто: вернусь к работе летом!

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