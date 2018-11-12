Вальдано: «Я несколько раз предлагал Солари покинуть «Реал», но каждый раз он искренне отказывался»

Бывший спортивный директор «Реала» Хорхе Вальдано рассказал, что в своем время несколько раз пытался продать экс-полузащитника команды Сантьяго Солари, который ныне исполняет обязанности главного тренера мадридцев.

Аргентинец выступал за «Реал» с 2000 по 2005 год.

«Когда я занимал должность спортивного директора «Реала», Солари был единственным специалистом по выходу на замену, который у нас имелся. Он был очень сговорчив. Мы провели переговоры, в ходе которых я предложил ему покинуть клуб.

Каждые три месяца я встречался с Солари, чтобы предложить ему уйти из «Реала» в связи с экономическими обстоятельствами, а он говорил «нет». И делал это в очень искреннем тоне», – сказал Вальдано.