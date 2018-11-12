Ари дал интервью на русском: «Играть за сборную России – моя мечта. Я очень счастлив»

У нас такая ОГРОМНАЯ РОССИЯ столько высококлассных футболистов
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал первый в своей карьере вызов в сборную России.
В июле уроженец Бразилии получил паспорт гражданина РФ. Сегодня он получил приглашение в национальную команду на матчи с Германией (товарищеский, 15 ноября) и Швецией (Лига наций, 20 ноября).
– Когда узнали о вызове в сборную России?
– Вчера.
– Какая была реакция?
– Я очень счастлив. Это моя мечта.
– Много ли кого здесь знаете?
– Да, много, человек шесть-пять.
– Как вас приняли в команде?
– Приняли очень хорошо.
– Что сказал вам Черчесов?
– Черчесов сказал, что нужно серьезно работать. Это сейчас особенно важно.
– Как оцените свою форму?
– Я в хорошей форме.
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— Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.