Ари дал интервью на русском: «Играть за сборную России – моя мечта. Я очень счастлив»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал первый в своей карьере вызов в сборную России.

В июле уроженец Бразилии получил паспорт гражданина РФ. Сегодня он получил приглашение в национальную команду на матчи с Германией (товарищеский, 15 ноября) и Швецией (Лига наций, 20 ноября).

– Когда узнали о вызове в сборную России?

– Вчера.

– Какая была реакция?

– Я очень счастлив. Это моя мечта.

– Много ли кого здесь знаете?

– Да, много, человек шесть-пять.

– Как вас приняли в команде?

– Приняли очень хорошо.

– Что сказал вам Черчесов?

– Черчесов сказал, что нужно серьезно работать. Это сейчас особенно важно.

– Как оцените свою форму?

– Я в хорошей форме.