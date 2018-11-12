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    Ари дал интервью на русском: «Играть за сборную России – моя мечта. Я очень счастлив»

    Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал первый в своей карьере вызов в сборную России.

    В июле уроженец Бразилии получил паспорт гражданина РФ. Сегодня он получил приглашение в национальную команду на матчи с Германией (товарищеский, 15 ноября) и Швецией (Лига наций, 20 ноября).

    – Когда узнали о вызове в сборную России?

    – Вчера.

    – Какая была реакция?

    – Я очень счастлив. Это моя мечта.

    – Много ли кого здесь знаете?

    – Да, много, человек шесть-пять.

    – Как вас приняли в команде?

    – Приняли очень хорошо.

    – Что сказал вам Черчесов?

    – Черчесов сказал, что нужно серьезно работать. Это сейчас особенно важно.

    – Как оцените свою форму?

    – Я в хорошей форме.

    Источник: Пресс-служба сборной России

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    12.11.2018 17:19
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +199

      MOBI 15 ноября 2018, 12:58

      У нас такая ОГРОМНАЯ РОССИЯ столько высококлассных футболистов

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 14 ноября 2018, 16:48

      А что же ты от бразильского гражданства не отрёкся

      0
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 12 ноября 2018, 23:07

      Все претензии к Черчесу.А он сегодня неприкасаемый.Так что терпеть придется.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 12 ноября 2018, 22:29

      Несчастная Россия....Во что тебя превращают.....Скоро русских будут представлять одни гастарбайтеры ..........Что-то расхотелось за ЭТО болеть........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +191

      Rostov 61 12 ноября 2018, 21:43

      Мда) скоро наша сборная будет как сборная Франции

      1
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      Рейтинг: +14

      baton99 > Rostov 61 12 ноября 2018, 22:06

      Чемпионами Мира?!

      1
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      Рейтинг: +520

      Boozman > Rostov 61 12 ноября 2018, 22:09

      Только возьмут ли ЧМ или хотя бы ЧЕ большой вопрос

      0
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 > baton99 15 ноября 2018, 19:52

      Нет) одни чёрные будут бегать

      0
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      Рейтинг: +567

      LAY394 12 ноября 2018, 20:41

      С детства

      0
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 12 ноября 2018, 20:40

      По мне так гамнистый этот Ари, но как игрок молодец забивает )

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 ноября 2018, 20:22

      болотный его встретил косячим глазом и спросил чей будешь?

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 ноября 2018, 20:08

      Интересная у Ари мечта - играть за сборную России. А против Бразилии играть - тоже его мечта???

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 12 ноября 2018, 19:42

      Только руководство Зенита, будет против этого! )

      0
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