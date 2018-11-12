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    «Бешикташ» хочет выкупить Кариуса у «Ливерпуля»

    «Бешикташ» хочет подписать голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса на постоянной основе.

    Немец перешел в турецкий клуб этим летом. Ранее сообщалось, что стамбульцы недовольны вратарем и хотят досрочно вернуть его «Ливерпулю» в зимнее трансферное окно.

    Тем не менее, президент «Бешикташа» Фикрет Орман выразил надежду, что клубу удастся выкупить футболиста.

    «Кариус – отличный голкипер. Даст бог, мы подпишем его на постоянной основе», – сказал Орман.

    В этом сезоне Кариус провел за «Бешикташ» 11 матчей и пропустил 16 голов.

    Источник: Sky Sports

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    12.11.2018 16:33
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