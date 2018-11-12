Берлускони: «Я единственный президент «Милана», выигравший больше всех в футболе»

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони заявил, что болельщики «Милана» не могут простить ему продажу клуба китайскому бизнесмену Ли Юнхуну в апреле 2017 года.

«Милан» принадлежал Берлускони в течение 30 лет.

«Два с половиной миллионов болельщиков «Милана» испытывают злость по отношению ко мне из-за того, что я передал компанию человеку, оказавшемуся менее способным, чем я. Но спустя 30 лет я больше не мог возглавлять клуб.

Считаю, что я есть и буду единственным президентом «Милана», который выиграл больше всех в футболе», – сказал Берлускони.