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    Витсель: «У Азара есть все качества, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он не хуже Неймара»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель уверен, что хавбек «Челси» Эден Азар может выиграть «Золотой мяч».

    По словам Витселя, его партнер по сборной Бельгии более постоянен, чем нападающий «ПСЖ» Неймар.

    «Думаю, что у него есть качества, чтобы выиграть «Золотой мяч». Но вы также должны завоевывать титулы.

    Тем не менее Эден так же силен, как Неймар, потому что он более постоянный. Он демонстрирует меньше шоу во время дриблинга. Он идет прямо к цели, чтобы попытаться сделать решающий пас или забить решающий гол.

    Неймар является одним из лучших, но он больше делает шоу. Он будет вести мяч рядом с соперником, будет ждать, пока он вернется и снова его обведет.

    Вот что мне нравится в Азаре», – сказал Витсель.

    Источник: Tribalfootball

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    12.11.2018 14:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 13 ноября 2018, 17:00

      Думаю, "Золотой мяч" получит Килиан Мбаппе

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