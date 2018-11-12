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    Кононов: «Раздумывал ли я над предложением «Спартака»? А вы сами как считаете?»

    Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал свое назначение в московский клуб.

    Сегодня красно-белые заключили контракт со специалистом до конца сезона-2019/20. Тренер перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала».

    – Несколько лет назад вы говорили, что ваша мечта – выиграть чемпионат России и Лигу чемпионов. Переход в «Спартак» – шаг к мечте?

    – Так и есть. Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со «Спартаком» совпадают.

    – Вы покинули «Арсенал» в разгар сезона. В Туле отнеслись к этому с пониманием?

    – Да. Я благодарен президенту «Арсенала» и губернатору Тульской области. В клубе были созданы прекрасные условия для работы. Предложение от «Спартака» стало неожиданным для «Арсенала», но руководители пожелали мне успехов и достижения результата с новой командой. Тульские болельщики тоже проводили тепло, спасибо им за это.

    – А вы сами согласились не раздумывая?

    – А вы как думаете? (Улыбается.)

    – Какие у вас ближайшие планы?

    – Встретиться с тренерами дубля и «Спартака-2». Буду по возможности посещать их матчи, планирую проводить совместные тренировки. С Академией тоже будем тесно контактировать. Понятно, что сейчас основное внимание нужно уделить основе, но связь с тренерами других команд будет близкая. Попросил руководство организовать встречу с Олегом Ивановичем Романцевым. Мы уже разговаривали по телефону.

    – Почему для вас это так важно?

    – Этот человек делал «Спартак» таким, какой он есть сейчас, – любимым многими не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.11.2018 14:02
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +7968

      Томик 12 ноября 2018, 21:56

      Надеюсь лет на пять хотя бы, наконец то. Надоела эта карусель уже.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 ноября 2018, 20:49

      очень серьёзные намерения к делу! уважаю таких

      2
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 12 ноября 2018, 19:48

      Чего уж тут считать и так понятно - денег больше,столичный клуб с высокими задачами,наверняка в межсезонье пообещали солидное усиление-только все равно остается ощущение,что сбежал,даже не дождавшись зимнего перерыва,хотя нынче большой футбол-это бизнес,но как-то некрасиво!

      0
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      Рейтинг: +14

      SeraffimS 12 ноября 2018, 18:59

      Если не будут вестись против него никакие подковерные игры, и дадут ему спокойно поработать, то есть шансы на хороший результат в Спартаке. В любом случае, успехов тебе,землячок.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 17:07

      Встречи встречами, а в клубе системный кризис...

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 12 ноября 2018, 21:20

      Время покажет. Но мне трудно представить, что с таким менеджментом как в "Спартаке" что-то может разрешиться и наладиться...

      1
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      Рейтинг: +361

      sergan113 12 ноября 2018, 16:44

      Наверное предложили в разы больше, чем в Арсенале вот особо и не думал. И это возможно правильно, хотя и не очень красиво пусть даже и в Туле отнеслись к этому с пониманием.

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      Рейтинг: +7968

      Томик > sergan113 12 ноября 2018, 22:06

      Джикия сказал в своё время по этому поводу:"Если играешь в «Амкаре», вдруг звонят и приглашают в «Спартак» — кто будет переспрашивать: «Сколько заплатите?» ". Так что и здесь, думаю, основная причина была другая. Да Кононов и сам об этом прямо говорит. Ну а предложили, возможно, в разы больше. Почему бы нет.

      0
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 12 ноября 2018, 15:33

      Планов громадье!
      И футбол через четыре месяца поставит!
      Не мало ли за него отдали и не слишком ли короткий контракт???

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 ноября 2018, 15:25

      Время покажет и раздаст каждому.....

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 15:19

      Сейчас трудно предугадать ,как будет играть Спартак под руководством Кононова. Удачи Олег тебе в Спартаке.

      4
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 12 ноября 2018, 14:43

      Хороший тренер, но в такой круговорот его сейчас втягивают - не завидую!

      4
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