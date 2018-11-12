Кононов: «Раздумывал ли я над предложением «Спартака»? А вы сами как считаете?»

Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал свое назначение в московский клуб.

Сегодня красно-белые заключили контракт со специалистом до конца сезона-2019/20. Тренер перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала».

– Несколько лет назад вы говорили, что ваша мечта – выиграть чемпионат России и Лигу чемпионов. Переход в «Спартак» – шаг к мечте?

– Так и есть. Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со «Спартаком» совпадают.

– Вы покинули «Арсенал» в разгар сезона. В Туле отнеслись к этому с пониманием?

– Да. Я благодарен президенту «Арсенала» и губернатору Тульской области. В клубе были созданы прекрасные условия для работы. Предложение от «Спартака» стало неожиданным для «Арсенала», но руководители пожелали мне успехов и достижения результата с новой командой. Тульские болельщики тоже проводили тепло, спасибо им за это.

– А вы сами согласились не раздумывая?

– А вы как думаете? (Улыбается.)

– Какие у вас ближайшие планы?

– Встретиться с тренерами дубля и «Спартака-2». Буду по возможности посещать их матчи, планирую проводить совместные тренировки. С Академией тоже будем тесно контактировать. Понятно, что сейчас основное внимание нужно уделить основе, но связь с тренерами других команд будет близкая. Попросил руководство организовать встречу с Олегом Ивановичем Романцевым. Мы уже разговаривали по телефону.

– Почему для вас это так важно?

– Этот человек делал «Спартак» таким, какой он есть сейчас, – любимым многими не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.

Что ждет Кононова в «Спартаке»?