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    Дзюба останется в Москве и вернется в расположение сборной России после стабилизации состояния

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, вызванный в расположение сборной России, останется в Москве, где будет заниматься по специальной программе из-за травмы колена. Форвард вернется в расположение национальной команды после того, как стабилизируется его состояние.

    «Ряд футболистов прибыли на сбор с проблемами со здоровьем. В результате медицинский штаб сборной принял решение оставить форварда Артема Дзюбу в Москве для лечения травмы коленного сустава, которую игрок получил несколько дней назад и усугубил во вчерашней игре с ЦСКА.

    Для Дзюбы расписана специальная лечебная программа, а также тренировочный комплекс, который он будет выполнять под контролем тренера по реабилитации. После стабилизации состояния Дзюба вернeтся в расположение сборной», – сообщает пресс-служба сборной России.

    В ноябре россияне проведут два выездных матча: 15 числа команда проведет товарищескую встречу со сборной Германии, а 20-го сыграет в Лиге наций со Швецией.

    Источник: Пресс-служба сборной России

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    12.11.2018 13:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 12 ноября 2018, 17:03

      Здоровья Артёму! Но думаю, что сборная справится)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 12 ноября 2018, 16:08

      Как некстати все эти травмы !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 12 ноября 2018, 13:43

      Артёмыч, поправляйся! Потеря и для сборной, и для клуба!

      2
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