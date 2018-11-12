Дзюба останется в Москве и вернется в расположение сборной России после стабилизации состояния

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, вызванный в расположение сборной России, останется в Москве, где будет заниматься по специальной программе из-за травмы колена. Форвард вернется в расположение национальной команды после того, как стабилизируется его состояние.

«Ряд футболистов прибыли на сбор с проблемами со здоровьем. В результате медицинский штаб сборной принял решение оставить форварда Артема Дзюбу в Москве для лечения травмы коленного сустава, которую игрок получил несколько дней назад и усугубил во вчерашней игре с ЦСКА.

Для Дзюбы расписана специальная лечебная программа, а также тренировочный комплекс, который он будет выполнять под контролем тренера по реабилитации. После стабилизации состояния Дзюба вернeтся в расположение сборной», – сообщает пресс-служба сборной России.

В ноябре россияне проведут два выездных матча: 15 числа команда проведет товарищескую встречу со сборной Германии, а 20-го сыграет в Лиге наций со Швецией.