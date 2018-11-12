Ахметов пропустит матчи сборной России с Германией и Швецией

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не поможет сборной России в ноябрьских матчах.

Ранее 20-летний футболист впервые в карьере получил вызов в национальную команду, но травмировался в игре 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0). У хавбека травма плеча.

15 ноября сборная России встретится в товарищеской игре с Германией, а 20-го проведет матч Лиги наций со Швецией.