Ахметов пропустит матчи сборной России с Германией и Швецией

********, Ахметову и другим травмированным армейцам здоровья, скорейшего и полного восстановления, возвращения в строй! Верим в вас и армейский клуб!
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не поможет сборной России в ноябрьских матчах.
Ранее 20-летний футболист впервые в карьере получил вызов в национальную команду, но травмировался в игре 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0). У хавбека травма плеча.
15 ноября сборная России встретится в товарищеской игре с Германией, а 20-го проведет матч Лиги наций со Швецией.