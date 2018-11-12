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    Ахметов пропустит матчи сборной России с Германией и Швецией

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не поможет сборной России в ноябрьских матчах.

    Ранее 20-летний футболист впервые в карьере получил вызов в национальную команду, но травмировался в игре 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0). У хавбека травма плеча.

    15 ноября сборная России встретится в товарищеской игре с Германией, а 20-го проведет матч Лиги наций со Швецией.

    Источник: Пресс-служба сборной России

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    12.11.2018 13:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 13 ноября 2018, 00:06

      ********, Ахметову и другим травмированным армейцам здоровья, скорейшего и полного восстановления, возвращения в строй! Верим в вас и армейский клуб!

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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 12 ноября 2018, 19:18

      О *** ков Иван ))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 ноября 2018, 17:08

      что кучаева,что ахметова косит травма перед сборной..... что ж такое ?!!

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      Рейтинг: +54

      stop_clowns 12 ноября 2018, 13:51

      Бистрович до конца не оклемался, так ещё один в лазарет загремел.
      *******, Эрнандес, Васин, Кучаев, Макаров - много травмированных ((

      1
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      Рейтинг: +54

      stop_clowns > stop_clowns 12 ноября 2018, 13:53

      Хахх, модераторы, что за дискриминация?
      Фамилия игрока ЦСКА №98 Ивана ******** не проходит вашу цензуру ? ))))))))))

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > stop_clowns 12 ноября 2018, 18:57

      *******

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > stop_clowns 12 ноября 2018, 18:57

      Ха-ха. Тоже попробовал и понял, что в его фамили есть матное слово:)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 ноября 2018, 13:40

      Ильзат, выздоравливай!

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 12 ноября 2018, 13:28

      Жаль

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