Sport24: «Спартак» уволил тренера вратарей Риомми

Руководство «Спартака» отправило в отставку тренера вратарей команды Джанлуку Риомми. Сегодня итальянскому специалисту объявили о прекращении сотрудничества с ним. Риомми работал в клубе с июня 2014 года.

Ожидается, что новым тренером голкиперов москвичей станет Даниэл Тудор, который перейдет в Спартак» из тульского «Арсенала» вместе с Олегом Кононовым.

После 14-ти туров красно-белые набрали 19 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Что ждет Кононова в «Спартаке»?