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    Sport24: «Спартак» уволил тренера вратарей Риомми

    Руководство «Спартака» отправило в отставку тренера вратарей команды Джанлуку Риомми. Сегодня итальянскому специалисту объявили о прекращении сотрудничества с ним. Риомми работал в клубе с июня 2014 года.

    Ожидается, что новым тренером голкиперов москвичей станет Даниэл Тудор, который перейдет в Спартак» из тульского «Арсенала» вместе с Олегом Кононовым.

    После 14-ти туров красно-белые набрали 19 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Источник: Sport24

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    12.11.2018 12:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 16:44

      Все тренерские штабы, как цыганский табор кочуют из команды в команду...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 ноября 2018, 16:15

      Ну у Кононова вратарский тренер - румын!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 14:57

      Вопрос чисто технический.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7396

      Старикан 12 ноября 2018, 14:48

      Судя по коркам, которые мочит Максименко, такой тренер нам не нужен!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 12 ноября 2018, 14:39

      Откровенно удивлён.Наша школа вратарей всегда ценилась во всём мире, а мы набираем иностранцев.Хотя, думается Кононов решил перейти со всем тренерским штабом, так как с этими людьми ему работать привычней, да и в их профессионализме он не сомневается.

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Мары 12 ноября 2018, 18:40

      Да и Измайлов не подсунет ему очередного Рианчу.)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Владислав Vlad 13 ноября 2018, 12:08

      Сто пудов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 12 ноября 2018, 13:49

      Почему что ни тренеры вратарей, то иностранцы? У нас всегда достаточно сильная вратарская школа в стране была, а тренировать некому? Странно.

      6
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 12 ноября 2018, 13:29

      Долго этот сидел там) С Ребровым были не разлей вода) Посмотрим теперь кто в ворота встанет?

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог > Пестрый 12 ноября 2018, 16:17

      Селихов с Кононовым вместе кровь сдавали!

      1
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 12 ноября 2018, 13:20

      Удивительные приключения итальянцев в России!!!

      4
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      Рейтинг: +187

      maxpav 12 ноября 2018, 13:06

      Уволил тренера вратарей?А как же воспитание "звязды" Максименко?

      1
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > maxpav 12 ноября 2018, 14:40

      Теперь румын будет тренировать вратарей Спартака, стыдно за Спартак, дожились . Родионов очень мудрый человек, но такое ощущение , что играл за какую-то команду только не за Спартак.

      1
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz > zritelx 13 ноября 2018, 06:29

      Не согласен! Был бы мудрым-отстоял бы Карреру!

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > spartakuz 13 ноября 2018, 08:06

      Извиняюсь, слово мудрый мне надо было поставить в кавычки, а то смысл меняется.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 ноября 2018, 13:04

      новый тренер - новый штаб все логично....хз в чем здесь новость

      4
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