Sport24: «Спартак» уволил тренера вратарей Риомми

Все тренерские штабы, как цыганский табор кочуют из команды в команду...
Руководство «Спартака» отправило в отставку тренера вратарей команды Джанлуку Риомми. Сегодня итальянскому специалисту объявили о прекращении сотрудничества с ним. Риомми работал в клубе с июня 2014 года.
Ожидается, что новым тренером голкиперов москвичей станет Даниэл Тудор, который перейдет в Спартак» из тульского «Арсенала» вместе с Олегом Кононовым.
После 14-ти туров красно-белые набрали 19 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Что ждет Кононова в «Спартаке»?