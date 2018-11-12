«Мутко против»: в «Лужниках» построят центр подготовки сборных команд России стоимостью до 700 миллионов

В «Лужниках» намерены построить центр подготовки сборных команд России. Предполагается, что бюджет строительства, которое должно начаться в 2022 году, не превысит 700 миллионов рублей.

«Планируется, что наши футболисты смогут играть еще лучше, так как в центре будет установлено новейшее оборудование и игрокам даже выделят мячи. Фишкой базы станут криосауны и новейшие бальнеологические кабинеты, которые игроки смогут использовать для восстановления», – сообщает телеграм-канал «Мутко против»