Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Мутко против»: в «Лужниках» построят центр подготовки сборных команд России стоимостью до 700 миллионов

    В «Лужниках» намерены построить центр подготовки сборных команд России. Предполагается, что бюджет строительства, которое должно начаться в 2022 году, не превысит 700 миллионов рублей.

    «Планируется, что наши футболисты смогут играть еще лучше, так как в центре будет установлено новейшее оборудование и игрокам даже выделят мячи. Фишкой базы станут криосауны и новейшие бальнеологические кабинеты, которые игроки смогут использовать для восстановления», – сообщает телеграм-канал «Мутко против»

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2018 12:32
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 ноября 2018, 18:36

      "Игрокам даже выдадут мячи" - звучит интригующе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 16:23

      Ключевое слово "предполагается". Бюджет строительства, который начнётся ориентировочно в 2022г. не превысит 700 миллионов рублей. А по факту получим "предположительно" 1,5 миллиарда рублей...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 12 ноября 2018, 15:18

      опять бабло разворуют, а в сборные пригласят ещё таких же как Ари или им подобных

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 15:02

      Чего чего а строить мы умеем и всегда с размахом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 12 ноября 2018, 14:28

      хорошо, что эти деньги есть, было бы хуже если их не было. Да и строить это хорошо, за последние лет 10 по стоили объектов больше чем за 50 лет предыдущих. Не всеми удалось попользоваться, но тем чем удалось очень впечатляет. А то уже складывалось впечатление, что после 90х уже строить не научатся вновь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 12 ноября 2018, 13:26

      Хоспаде, они серьезно думают что из-за криосаун и каких-то там бальнелогических кабинетов сборная будет играть лучше? А вот это особенно порадовало ... " и игрокам даже выделят мячи."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Шнобель 12 ноября 2018, 13:03

      700лямов,емае...
      Опять в молоко

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 > Шнобель 12 ноября 2018, 13:19

      Шнобель,шнобель ...это ,кажется нос по-руссски.
      Так вот сообщи о этом Мудько , а
      он тебе ответит - не суй свой нос,в чужой вопрос.))))
      PS Да,если бы в молоко,народ был бы счастлив.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 12 ноября 2018, 12:58

      "Даже выделят мячи". Это теперь наша сборная будет готовиться к матчами с мячом? Вот это новшества.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 12 ноября 2018, 13:07

      ...а в бассейн нальют воду, а также станки по вытягиванию и
      выпрямлению ног.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > bset 12 ноября 2018, 13:16

      Раньше-то тренировались без мяча. Мяч давали только перед игрой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Dark_1 12 ноября 2018, 12:53

      Толку не будет и это очередное ненужное строение и очередное тупое клянчание денег в карман

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 12 ноября 2018, 12:49

      А действующие центры нельзя криосаунами оборудовать? Или это будет слишком дёшево?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 