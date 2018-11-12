Видаль: «Барселона» не имеет права пропускать на своем поле четыре мяча»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль остался недоволен защитой команды в матче 12-го тура испанской Примеры против «Бетиса».

«Мы плохо начали этот матч. «Бетис» в дебюте имел два отличных момента и реализовал их.

Во втором тайме мы попытались изменить счет в свою пользу, но безуспешно. Нам надо продолжать работу.

Есть моменты, на которые стоит обратить особое внимание. «Барселона» не имеет права пропускать на своем поле четыре мяча», – сказал Видаль.

Матч 12-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Бетис» завершился со счетом 3:4. Каталонцы пропустили четыре гола в официальном матче на «Камп Ноу» впервые с апреля 2003 года.