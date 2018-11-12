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    Видаль: «Барселона» не имеет права пропускать на своем поле четыре мяча»

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль остался недоволен защитой команды в матче 12-го тура испанской Примеры против «Бетиса».

    «Мы плохо начали этот матч. «Бетис» в дебюте имел два отличных момента и реализовал их.

    Во втором тайме мы попытались изменить счет в свою пользу, но безуспешно. Нам надо продолжать работу.

    Есть моменты, на которые стоит обратить особое внимание. «Барселона» не имеет права пропускать на своем поле четыре мяча», – сказал Видаль.

    Матч 12-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Бетис» завершился со счетом 3:4. Каталонцы пропустили четыре гола в официальном матче на «Камп Ноу» впервые с апреля 2003 года.

    Источник: beIN Sports

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    12.11.2018 11:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 12 ноября 2018, 13:20

      Это не тебе решать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида 12 ноября 2018, 11:50

      у бетиса было своё мнение на этот счёт)

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